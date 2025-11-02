信用残ランキング【売り残減少】 東電ＨＤ、川崎汽、ユーグレナ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※10月24日信用売り残の10月17日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ -980 9,167 9.32
２．<9107> 川崎汽 -820 1,477 2.85
３．<2931> ユーグレナ -509 1,730 1.70
４．<9101> 郵船 -450 905 2.90
５．<8801> 三井不 -330 541 3.71
６．<9104> 商船三井 -321 354 18.30
７．<8306> 三菱ＵＦＪ -304 2,954 14.84
８．<6254> 野村マイクロ -303 818 0.92
９．<6723> ルネサス -280 560 5.32
10．<7011> 三菱重 -278 4,162 4.29
11．<5727> 邦チタ -219 172 5.23
12．<8308> りそなＨＤ -217 466 8.42
13．<6857> アドテスト -215 3,261 1.72
14．<6526> ソシオネクス -170 1,054 5.77
15．<9509> 北海電 -157 1,503 3.71
16．<8848> レオパレス -148 329 12.48
17．<8136> サンリオ -144 543 12.47
18．<6448> ブラザー -134 60 1.64
19．<9024> 西武ＨＤ -132 694 0.20
20．<4506> 住友ファーマ -128 739 9.67
21．<8410> セブン銀 -123 4,052 2.84
22．<7181> かんぽ生命 -110 106 5.73
23．<3099> 三越伊勢丹 -109 247 3.20
24．<7453> 良品計画 -108 820 6.38
25．<3382> セブン＆アイ -104 732 11.50
26．<4768> 大塚商会 -100 10 16.59
27．<2809> キユーピー -97 200 0.26
28．<4661> ＯＬＣ -95 1,612 1.33
29．<3903> ｇｕｍｉ -88 3,237 1.78
30．<6807> 航空電子 -83 64 1.02
31．<4751> サイバー -78 255 11.94
32．<5269> 日コン -75 310 2.80
33．<2121> ＭＩＸＩ -74 15 11.27
34．<8604> 野村 -72 852 13.58
35．<9229> サンウェルズ -69 39 19.08
36．<3902> ＭＤＶ -61 191 5.74
37．<7974> 任天堂 -58 471 8.36
38．<5602> 栗本鉄 -56 140 8.44
39．<2269> 明治ＨＤ -56 68 12.01
40．<5411> ＪＦＥ -55 791 9.00
41．<6501> 日立 -54 767 6.57
42．<2726> パルＨＤ -53 98 14.02
43．<6758> ソニーＧ -53 345 7.62
44．<3402> 東レ -52 151 10.69
45．<7581> サイゼリヤ -51 32 17.25
46．<2502> アサヒ -50 385 7.06
47．<8233> 高島屋 -50 436 1.38
48．<5713> 住友鉱 -49 262 10.44
49．<6315> ＴＯＷＡ -48 2,284 2.57
50．<5929> 三和ＨＤ -47 52 1.77
株探ニュース