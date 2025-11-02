　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月24日信用売り残の10月17日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-980　　　9,167　　　9.32
２．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-820　　　1,477　　　2.85
３．<2931> ユーグレナ 　 　　　-509　　　1,730　　　1.70
４．<9101> 郵船 　　　　 　　　-450　　　　905　　　2.90
５．<8801> 三井不 　　　 　　　-330　　　　541　　　3.71
６．<9104> 商船三井 　　 　　　-321　　　　354　　 18.30
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-304　　　2,954　　 14.84
８．<6254> 野村マイクロ　　　　-303　　　　818　　　0.92
９．<6723> ルネサス 　　 　　　-280　　　　560　　　5.32
10．<7011> 三菱重 　　　 　　　-278　　　4,162　　　4.29
11．<5727> 邦チタ 　　　 　　　-219　　　　172　　　5.23
12．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-217　　　　466　　　8.42
13．<6857> アドテスト 　 　　　-215　　　3,261　　　1.72
14．<6526> ソシオネクス　　　　-170　　　1,054　　　5.77
15．<9509> 北海電 　　　 　　　-157　　　1,503　　　3.71
16．<8848> レオパレス 　 　　　-148　　　　329　　 12.48
17．<8136> サンリオ 　　 　　　-144　　　　543　　 12.47
18．<6448> ブラザー 　　 　　　-134　　　　 60　　　1.64
19．<9024> 西武ＨＤ 　　 　　　-132　　　　694　　　0.20
20．<4506> 住友ファーマ　　　　-128　　　　739　　　9.67
21．<8410> セブン銀 　　 　　　-123　　　4,052　　　2.84
22．<7181> かんぽ生命 　 　　　-110　　　　106　　　5.73
23．<3099> 三越伊勢丹 　 　　　-109　　　　247　　　3.20
24．<7453> 良品計画 　　 　　　-108　　　　820　　　6.38
25．<3382> セブン＆アイ　　　　-104　　　　732　　 11.50
26．<4768> 大塚商会 　　 　　　-100　　　　 10　　 16.59
27．<2809> キユーピー 　　　　　-97　　　　200　　　0.26
28．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　-95　　　1,612　　　1.33
29．<3903> ｇｕｍｉ 　　　　　　-88　　　3,237　　　1.78
30．<6807> 航空電子 　　　　　　-83　　　　 64　　　1.02
31．<4751> サイバー 　　　　　　-78　　　　255　　 11.94
32．<5269> 日コン 　　　　　　　-75　　　　310　　　2.80
33．<2121> ＭＩＸＩ 　　　　　　-74　　　　 15　　 11.27
34．<8604> 野村 　　　　　　　　-72　　　　852　　 13.58
35．<9229> サンウェルズ 　　　　-69　　　　 39　　 19.08
36．<3902> ＭＤＶ 　　　　　　　-61　　　　191　　　5.74
37．<7974> 任天堂 　　　　　　　-58　　　　471　　　8.36
38．<5602> 栗本鉄 　　　　　　　-56　　　　140　　　8.44
39．<2269> 明治ＨＤ 　　　　　　-56　　　　 68　　 12.01
40．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　　-55　　　　791　　　9.00
41．<6501> 日立 　　　　　　　　-54　　　　767　　　6.57
42．<2726> パルＨＤ 　　　　　　-53　　　　 98　　 14.02
43．<6758> ソニーＧ 　　　　　　-53　　　　345　　　7.62
44．<3402> 東レ 　　　　　　　　-52　　　　151　　 10.69
45．<7581> サイゼリヤ 　　　　　-51　　　　 32　　 17.25
46．<2502> アサヒ 　　　　　　　-50　　　　385　　　7.06
47．<8233> 高島屋 　　　　　　　-50　　　　436　　　1.38
48．<5713> 住友鉱 　　　　　　　-49　　　　262　　 10.44
49．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　-48　　　2,284　　　2.57
50．<5929> 三和ＨＤ 　　　　　　-47　　　　 52　　　1.77

