¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¡Ö³ô¹âÉÔ¶·¡×¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡ª
¹â»ÔÁíÍý¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤Î¸å·Ñ¤ò¼«Ç¤¤·¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤òÈÏ¤È¤·¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
10·î21Æü¡¢Âè104ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¯ºö¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢º£¸å¡¢³ô²Á¤ä°ÙÂØ¡¢Êª²Á¡¢ÄÂ¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«!?
¼±¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¡Ö³ô¹âÉÔ¶·¡×¤ò¾·¤¡¢³Êº¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç»ñ»º¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤ËÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«!?
¡ÚÉ½¡ÛÇú¾å¤²¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ª ¸·Áª¹â»ÔÌÃÊÁ¥ê¥¹¥È¤Þ¤ºÃå¼ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö
10·î21Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±·î4Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î2½µ´Ö¤ÏÀ¯³¦¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤â·ã¤·¤¯¾å²¼Æ°¡£
¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î14Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Ä¾¶á¹âÃÍ¤«¤é1750±ß¤â²¼Íî¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢È¯Â¤ò´¿·Þ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï21Æü¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Ç¤¢¤ë4Ëü9316±ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£³ô¼°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¿Ìî·û°ì»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÆü¤Î³ô²ÁµÞÆ¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¶âÍ»´ËÏÂ¡¦ºâÀ¯»Ù½Ð³ÈÂç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹ºÆ¤Ó¡Ù¤Î¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï21Æü¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Î4Ëü9316±ß¡Ê½ªÃÍ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤¿
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³ô²Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬Èá¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ºÇ¿·¤ÎÅý·×¤Ç¤¢¤ë8·îÊ¬¤ÎÊª²Á¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÇÁ°Ç¯Èæ2.7¡ó¾å¾º¤È¤Ê¤ê¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¿©ÎÁ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç¤Ê¤ó¤È8.0¡ó¤â¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯8·î¤ÎÅý·×¤Ç¡¢Êª²Á¾å¾ºÊ¬¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï8¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¸º¾¯Éý¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë»ÏËö¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¹â»Ô¿·À¯¸¢À®Î©¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤¬¼è¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Î¹ÌÚÎ´¡Ê¤Ò¤í¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¿·À¯¸¢¤Ï¤Þ¤º¡¢¹ñÌ±¤Î°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î¸ºÀÇ¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¸òÉÕ¶â¤Î³È½¼¡¢·Ð±ÄÆñ¤Ë¶ì¤·¤àÉÂ±¡¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Êª²Á¹âÂÐºö¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÌîÅÞ¤âÈ¿ÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹ÌÚ»á¤Ï¤ß¤ë¡£¤¿¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤òÄ´À°¤¹¤ë¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤È¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤À¡£
Åö½é¤Î¼çÄ¥¤É¤ª¤ê¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤Æ¹¥·Êµ¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤ì¤ÏË¾¤ßÇö¤é¤·¤¤¡£Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ç¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÆ£Âå¹¨°ì»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁªÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ë¶á¤¤ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Î»Ù»ý¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤ÎºâÀ¯À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÊª¸À¤¤¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â²º·ò²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Êª²Á¹âÂÐºö¤ÏÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ç¡¢·Êµ¤ÉâÍÈ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤â¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦À¸³è´¶¤Î½Å¶ì¤·¤µ¤â¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÂ¶â¾å¾º¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤êÂ³¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¤¹¤°¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î1¡¢2Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÀ¸³è¤Ï°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢³ô¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ÇËä¤á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆó¶Ë²½¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï»ä¤ÎÂ¤¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø³ô¹âÉÔ¶·¡Ù¤¬ÅöÌÌ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ»Ù»ý¤·¤¿ÁØ¤Ë¡¢¤Ò¤è¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤¬......¡£Æ£Âå»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤ÏÏ©ÀþÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ê¤¦À¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»º¶È¿¶¶½¤äËÉ±Ò¶¯²½¤Ê¤É¡¢¹â»Ô»á¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤Ï¤É¤ì¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈñÍÑ¤ò±ß³ê¤ËÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ØGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÈæ¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³»Ä¹â¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤¡¢·òÁ´²½¤·¤¿Ê¬¤ò»È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤ò¤³¤·¤é¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Íø¾å¤²¤Î¡Ø·Êµ¤¤ò°¤¯¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤¯¤ß¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÍø¾å¤²¤òÃÙ¤é¤»¤¿·ë²Ì¡¢±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤âº¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤ÐÆü¶ä¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ï¢Î©Áê¼ê¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤â¡¢ºâÀ¯¤Ï·òÁ´²½¡¢Æü¶ä¤ÎÆÈÎ©À¤ÏÂº½Å¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£°Ý¿·¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÅöÌÌ¤ÏºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¤¬Á°À¯¸¢¤«¤éÂç¤¤¯°ì¿·¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤âÍÆÇ§¤¹¤ë¤Ï¤º¡£2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢0.25¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍø¾å¤²¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸£À©¤·¤Æ¡¢±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÆÇ§¤È¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Í¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¹â»Ô»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÁ°¤ÏÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ò¸£À©¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ÏÍø¾å¤²¤ËÆ°¤¯¤«ÃíÌÜ¤À
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾®Éý¤ÎÍø¾å¤²¤¬¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤´¤¯¾®¤µ¤¤¡£¸½ºß¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ï0.5¡ó¤À¤¬¡¢1¡óÄøÅÙ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÊª²Á¤ä°ÙÂØ¡¢³ô¼°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ£Âå»á¤ÎÆÉ¤ß¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤â·Êµ¤¤Ë¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÀ¯ºö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«!?
¤³¤³¤ÇÁ°½Ð¤Î¹ÌÚ»á¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ê»þ´Ö¼´¤ÇÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÊª²Á¹â¤ÎÀè¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤òÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤È¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¾å¾º¤³¤½¤¬Èà½÷¤Î¹Í¤¨¤Î³Ë¿´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Àè¤Ë²òÀâ¤·¤¿¹â»Ô¿·À¯¸¢¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÛÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£ÌÜ²¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï±ß°Â¤Ë¤è¤ëÍ¢ÆþÊª²Á¤Î¹âÆ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ºÀÇ¤ä¸òÉÕ¶â¤Ï±ß°ÂÂÐºö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤ª¶â¤Î½ä¤ê¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢¤à¤·¤íÊª²Á¾å¾º¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¹ÌÚ»á¤Ï°ì½³¤¹¤ë¡£
¡ÖÊª²Á¤òÌµÍý¤ä¤ê²¼¤²¤ëÀ¯ºö¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÏÀ®Ä¹¤Î²ê¤òÅ¦¤à¶ò¤òÈÈ¤µ¤º¤ËºÑ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤à¤·¤í¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤³¤½¤¬¡¢¹â»Ô¿·À¯¸¢¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï7Ëü±ß¤Ë
¤È¤Ê¤ì¤ÐÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿·À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÃæ¿È¤À¡£¹ÌÚ»á¤Ë¤Ï¡¢À¯ºö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤Î¶È¼ï¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô¿·À¯¸¢¤¬¼Â¼ÁÄÂ¶â¾å¾º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤ÏAI¤Î³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¾ðÊó½èÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÆ°ºî¤òÈ¼¤¦¡Ø¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡Ù¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤È¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¼Â¤Î³¹¤äÆ»Ï©¡¢ÂÐÌÌ¼ÖÎ¾¡¢ÄÌ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¼«Î§Åª¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤Îµ»½Ñ¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤À¡£
À½Â¤¶È¤ä²ð¸î¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ºÇÅ¬¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¹ÌÚ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÎÉáµÚ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê¼ª¤È¤Ê¤ë¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ»ÒÉôÉÊÊ¬Ìî¤Ë¶¯¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¡£¤Û¤«¤Ë¤ÏÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¡¢ËÉ±Ò¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò¼é¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤â½ÅÍ×¡£³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤ä¸¶È¯¤â¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ìÊý¡¢Ê¿Ìî»á¤ÏÀ®Ä¹Ï©Àþ¤Ë¤è¤ëÆâ¼û³ÈÂç¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹ñÆâ¤Î·Êµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¯ºö¤òÁíÆ°°÷¤¹¤ë¤Ï¤º¡£À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¹¹¿·¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦Åê»ñ¤Ï³ÈÂç¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤Î·Êµ¤¤Ç¥â¥Î¤ä¿Í¤¬Æ°¤±¤Ð¡¢¤ª¶â¤ÈÅÚÃÏ¤Þ¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê·úÀß¶È¤È¶ä¹Ô¡¢ÉÔÆ°»º¤¬ÍË¾¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥·Êµ¤¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë´ë¶È¤¬¼ý±×ÎÏÁý¶¯¤ä¾ÊÎÏ²½¤ÎÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢DX¤ä¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¤â¿Ê¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¿Ìî¡¦¹ÌÚ¤ÎÎ¾»á¤¬µó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌÃÊÁ¤òÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£Â³¤±¤ÆÊ¿Ìî»á¤Ï¡¢ÆüËÜ³ô¤ÎËÜ³Ê¾å¾º¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï5Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Åê»ñ²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÛ¹Í«¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤ÇÊÑ³×¤ò¿ë¤²¤¿»Ñ¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤ËÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊÅì¾Ú¡Ë¤Î´ú¿¶¤ê¤Î²¼¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¤³¤Î10Ç¯¡¢¼ý±×ÎÏ¤ÎÁý¶¯¡¢ÇÛÅö¤ä¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿³ô¼ç½Å»ë¤Î»ÑÀª¤Ê¤É¡¢·Ð±ÄÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë»ñ¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤·×»»¤Ï¾Ê¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³ô¤¬ÊÆ¹ñ³ôÊÂ¤ß¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï7Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤Î³ô²Á¤Ï·è¤·¤Æ¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤É¤¦¤ä¤é¡¢³ô²Á¤ÈÀ¸³è¼Â´¶¤ÎÐªÎ¥¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ÈÂç¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö³ô¹âÉÔ¶·¡×¤ÎÄË¤ß¤Ï¼£¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¹ÌÚ»á¤ÎÏÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤âÉ¬Í×¤ÊàÀ®Ä¹ÄËá¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÄË¤ß¤Î³ä¤Ë¹ç¤¦¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¤Á¤ó¤È²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¹â»Ô¿·À¯¸¢¤Î¿¿²Á¤òÌä¤¦ÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÆüÌî½¨µ¬¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò