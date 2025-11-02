お笑いタレント・みなみかわ（43）が1日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。芸能界で一番悩んでいると思う人物を明かした。

今回は「みなみかわの相談相手オーディション」と題して放送された。1組目に登場したお笑いコンビ「東京ホテイソン」は残念ながら不成立だった。

2組目に登場したのは、やす子だった。進行役の劇団ひとりから、やす子を候補した理由を尋ねられ「やっぱり、今回は相談相手というよりも国民の人気者でございますから。むしろ逆に僕が…今回イレギュラーで、相談を乗ってあげたいという思いも少しある」と明かした。

この考えに、ひとりは「乗ってあげたい?別に悩みごとがあるかわからないですよ?」と指摘。だが、みなみかわは「いや!今、芸能界で一番悩んでいる人間やと思います」と断言した。

やす子は「そうなんですか?いやいやいや…」と戸惑いを隠せなかった。自覚はないやす子に、みなみかわは「僕とちょっと似てるというか」とした。このコメントにツッコミが入ると、「いやいや。誰も信用していないところとか、僕と一緒ですんで」と、共通点を明かした。

やす子は「そうですね…うわべのやり取りだけですね」と図星だったことを素直に告白して笑いを誘った。