【ユニクロの秋冬っぽカラー】が可愛い！ ユニ女も愛用♡「おすすめアイテム」

シンプルなデイリーコーデにさりげなく季節感を忍ばせるなら、深みのあるカラーを取り入れるのが正解かも。【ユニクロ】には派手すぎず、でも地味見えしない絶妙な色合いのアイテムが豊富に揃っています。そこで今回はおしゃれママの@shocogram__さんがチョイスした、秋冬らしい色味のアイテムをご紹介。コーデに取り入れるだけで季節感がぐっと高まり、いつものシンプルな着こなしを格上げできそうです。

深みカラーでシーズンムードを高める

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT」\1,990（税込）

秋冬らしい絶妙なトーンが魅力のレッドトップス。肌映りがよく、顔まわりを明るく見せてくれる深みレッドは、秋コーデの差し色にぴったり。落ち着いたムードはキープしながら華やかさをさりげなくプラスしたい、大人女性にちょうどいい一枚かも。細身のシルエットと小さめのボタンデザインの秋色トップスで、上品な大人カジュアルを目指してみて。

カラーアイテム初心者さんにもおすすめ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,990（税込・セール価格）

ストレッチ素材を使用したフレアパンツに、秋冬カラーのダークグリーンが登場。深みのあるグリーンは派手すぎないのでカラーアイテム初心者さんにもおすすめです。シャツを合わせれば上品に、スウェットを合わせれば抜け感のあるカジュアルスタイルにもマッチ。シーンを問わず着まわせる使い勝手の良さで、通勤から休日まで活躍間違いなしかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M