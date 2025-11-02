【MLB】ドジャース 3ー1 ブルージェイズ（日本時間1日・トロント）

【映像】山本由伸をベンチで“隠し撮り”→衝撃展開

ドジャースの山本由伸投手が10月31日（日本時間11月1日）に行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発し、今シリーズ2勝目を挙げ、勝利投手となった。MLB公式Xは山本をフィーチャーした動画を公開し、大きな反響を呼んでいる。

この動画は、山本がイニング間にベンチでタブレットを手にデータを確認している様子を映したもの。山本は真剣な表情で画面に目線を落としていたが、最後には撮影カメラの方に突然視線を移し、自分が撮られていることを察知したようだった。MLB公式Xは動画に「Nothing gets by Yoshinobu Yamamoto」と、涙を流す顔文字を添えてコメント。この動画にファンからは「ウケるw」「ビックリした… 」「山本構文w」「誰も由伸の目を逃れられない」「由伸は何でもお見通し」「いじられすぎw」「デスノートかな」「サイコキラーみたい」「ネタキャラやんw」という様々な反応が巻き起こっている。

山本は立ち上がりこそ苦しんだが、即修正、持ち前の制球力を武器にこの絶対に負けられない一戦で、白星を掴みエースの役割を果たした。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

(C)Getty Images