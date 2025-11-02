ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。最後は一打同点のピンチも“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手の神プレーでゲームセット。試合後のインタビューでは、山本由伸投手への愛を感じる胸元にファンの視線が集中していた。

ドジャースは3回に3点を先制。先発の山本はその裏に1点を失うも、6回96球を投げて5安打6奪三振1失点と好投し、ブルペンにバトンを繋いだ。最後は2点差の9回に無死二、三塁と一打同点のピンチを迎えたところでグラスノーがマウンドへ。一飛で1死目を奪うと、左翼へのライナーをキケが前進して好捕。そのまま二塁へ送球し、飛び出していた走者を刺してダブルプレーを完成させた。

試合後にインタビューに応じるキケの映像を、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」公式Xが公開。最後のプレーについて「この観客の中でさえ、なぜだかバットが折れる音が聞こえたんだ。クレイジーなのは、照明と被っていたからずっとボールがどこにあるかわかっていなかったことだ」などと説明していた。

そんな中、ファンの視線を奪ったのはキケが着ていた青いTシャツ。胸元には「Losing isn’t an option」の文字が記され、その下には山本のイラストが入っている。これは山本が地区シリーズ第2戦の前日会見で口にした「何としても負けるわけにはいかないので」という発言をもとにしたものだ。これまで練習中などに何度も着用しているところが目撃されている。

山本への愛を感じた日本のファンからは「このシャツ着てインタビュー受けてくれるキケはサイコーですね」「“Losing isn’t an Option” Tシャツ！」「ちゃんとあのTシャツ着てるキケ笑」「負けるわけにはいかない。Tシャツサイコー！」といった声が上がった。



