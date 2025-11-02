この組み合わせ最高ーーーッッ！！【ファミマ】具材ゴロゴロ♡「新作スープ & グラタン」

【ファミリーマート】から秋冬の食事にぴったりの「新作スープ & グラタン」が登場！ 具材入りの贅沢な商品がラインナップしており、手軽に食べたいときにもってこいです。今回は魚介系のクラムチャウダー、さつまいもを合わせた秋らしいグラタンをご紹介します。ほっとするような温かいメニューで癒されてみては？

まろやかな味わいが楽しめそうな「濃厚な魚介の旨み！ クラムチャウダー」

クリーム系のまろやかな風味に、ほっと心和みそうなクラムチャウダー。温めるだけで食べられるお手軽感が魅力的で、慌ただしい朝食やランチにもぴったりです。値段は\460（税込）。そのまま味わうのはもちろん、ご飯を入れたりパンを浸して食べたりするのも良さそう。

魚介も野菜も入った具沢山感！

「濃厚な魚介の旨み！ クラムチャウダー」の具材は、公式サイトによると「あさり、ポテト、野菜にシェルマカロニ」を加えた贅沢な仕上がり。@ftn_picsレポーターHaruさんも「具材がたっぷり入っていて食べ応え満点！」とコメントしています。「アサリの旨みもしっかり感じられて」という本格派で、食欲を掻き立てられそう。

秋を満喫！「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」

レポーターHaruさんが「この組み合わせ最高」と歓喜したこちら。秋の味覚さつまいもが楽しめるクリームグラタンです。具材は「大きめにカットされたチキンとさつまいもがゴロゴロっと入っていて」という贅沢仕立て。さつまいものほんのりとした甘味が、旨みのあるチキンとバランス良く味わえそうです。値段は\548（税込）。

にんにく & スパイスを感じる大人な仕上がり

「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」の味わいについてさらに深掘り！ 公式サイトによれば「にんにくとスパイスの風味を効かせたやみつきになる味わい」とのこと。食事にはもちろん、お酒のおつまみとしても美味く食べられそうです。より濃厚感が欲しい時は、追いチーズをするのも良さそう。

