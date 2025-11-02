子猫時代から成長する胸毛の変化が注目を集めています。話題の投稿は2万回以上表示され「可愛すぎて声出して笑いました」「大っきいゴージャスよだれかけ」「このまま冬眠ができそう」とのコメントが寄せられていました。

【写真：子猫時代は短めだった『胸毛』→だんだんと伸びていった結果…】

胸毛の歴史がすごい！

Threadsアカウント「梅之助と小桃」に投稿されたのは、猫ちゃんの胸毛の成長の様子。小桃ちゃんは長毛の持ち主で、成長とともに胸毛がどんどん伸びてきたのだそう。飼い主さんは「このまま横に広がっていったらどうなるのか」と思ったそうです。はじめは短めでふわふわだった胸毛は、徐々に進化して最終的に胸毛だけでなく、首周りが豪華な襟巻きのようになり、まさに美猫となりました。

立派な胸毛が特徴的な小桃ちゃんの同居猫「梅之助」ちゃんも個性的な見た目をしていて、なんと、ヘルメットを被ったようなかっこいい模様をしています。梅之助ちゃんは小桃ちゃんの毛づくろいをしてあげるそうですが、舌に毛が絡みついて大変そうな様子も。一方で小桃ちゃんは気持ちよさそうにうっとりしていたそうです。個性的なルックスの2匹から目が離せません。

胸毛の進化に絶賛の声

小桃ちゃんのもふもふの胸毛を見たThreadsユーザーたちからは「貫禄が凄い！高貴な猫様のオーラを纏ってらっしゃるわ」「ゴージャスな美猫ちゃんでかわいいです」「かわいぃぃ！立派なマフラー！」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「梅之助と小桃」では、小桃ちゃんと梅之助ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「梅之助と小桃」さま

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。