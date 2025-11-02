2010年代前半、ものまね芸人としてブレークし、グラビアでも人気を博したタレント・おかもとまり（35）は現在、メンタルケアの講師やクリエイターとして幅広く活動している。おかもとがよろず～ニュースの取材に対し、自身の原案で今年出版された絵本に込めた、シングルマザーとして育てる10歳の長男への思いや近況などを語った。



【写真】似てる～「会見で記者の声が聞こえなかった時にする広末涼子さんの横顔」を披露

テレビのバラエティー番組で披露した広末涼子らのものまねで注目され、〝美しすぎる芸人〟的な立ち位置でグラビアでも人気者に。15年に結婚し、同年8月に長男を出産。18年にものまね芸人を引退した。その後はクリエイターとして活躍。自らの原案による映画「青の帰り道」が18年に公開され、原案・企画のYouTubeアニメ「ウシガエルは、もうカエル。」が20年に配信された、22年には「青の帰り道」が「青色物語」という中国語タイトルとなって台湾で配信された。



その一環として、原案を担当した絵本「やさしささがし」が今年１月に出版された。脚本はお笑いタレントのNON STYLE・石田明が担当し、副題は「いたずらネコとやさしいおばけ」。飼い主の女の子らに〝いたずら〟ばかりしていたネコが車にひかれたことを機に「おばけの町」に紛れ込み、そこで出会った〝やさしいおばけ〟との交流を通じて、相手を思いやる「やさしさ」に目覚め、再び元の世界に帰っていくというストーリーだ。おかもとは作品に込めた思いを吐露した。



「私は2018年に約３か月間、精神科病棟に入院したことがあって、その間、息子と会えないことに苦しんでいました。それまでは愛を求めて生きてきましたが、『（相手に）求める愛は苦しい』と感じるようになり、その時に『愛は捧げるもの。（自分のことより）息子だけを愛せたら幸せだな、与える愛ってすごく幸せだな』と気づいた時に全てが報われて楽になったんですね。それを息子にも伝えたいし、たくさんの子どもたち、読み聞かせするお母さん、お父さんにも伝えたいという思いが、この絵本を作るきっかけになりました。『与える愛』がテーマです。その案を考えてから発売まで７年くらいかかりました」



離婚を経て、現在はシングルマザー。同じ境遇で友人の漫画家＆タレント・浜田ブリトニーと家族ぐるみで交流している。「ブリトニーさんとは2013年くらいに彼女のものまねをさせていただいていた縁でずっと仲良しで、今は互いの子どもの年が近いので〝シンママ（※シングルマザーの略称）友だち〟として定期的に旅行に行ったりしています。最近は箱根に行きました」



おかもとは、浜田が東京・浅草で営む「漫画ギャラリーCAFEオカオカ」で10月下旬に開催されたイベントに参加。往年の芸を次々に披露した。「19歳の時、とんねるずの『細かすぎて伝わらないモノマネ選手権』で初披露した」という「記者会見で記者の声が聞こえなかった時にする広末涼子さんの横顔」をはじめ、元ＳＤＮ４８の芹那、元マラソン選手で参議院議員の松野明美、グラビアアイドル所属事務所３社の〝ありがちなグラビアのポーズ〟の違い…などで芸達者ぶりを発揮した後、「明日は息子の運動会があるので早く帰ります」と母親の顔に戻った。



今後の創作活動について、おかもとは「この絵本は『ウシガエルは、もうカエル。』のスピンオフ企画で、そのアニメはＹｏｕＴｕｂｅ上で公開され、ブレーク前の横浜流星さんが出演した『青の帰り道』という、『生きる道が１つじゃない』ということを自死した友だちに向けて（原案を）書いた映画も公開されましたので、この絵本をもって、自分が伝えたい物はしばらくいいのかなと思ってます」と一区切りを付けた。



今年４月に子宮腺筋症と診断されたことをＳＮＳで報告。現在の状況について、おかもとは「ホルモン治療を開始し、白砂糖や小麦断ちをし、体調は良好に向かっています」と説明した。９月には週刊プレイボーイ誌面で11年ぶりとなるグラビア復帰を果たし、健在ぶりを示した。今後についても「グラビアは息子から許可を得ているので、条件が合うグラビアならやりたいです！」と前向きだ。



近況について、おかもとは「メンタルケアの講演会で講師をしたり、ブロガーやＳＮＳ、タレントのキャスティングとかの企画やマネジメントもしていますし、この絵本を販売するためのイベントを行ったり…。講演会では自己紹介代わりに最初の５分くらいはものまねもしています」と明かし、「今年（12月で）36歳。シングルマザーなので頑張らないと」と意欲的だった。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）