米国ダート競馬の最高峰G1である「ブリーダーズCクラシック」が1日（日本時間2日早朝）、カリフォルニア州のデルマー競馬場（2000メートル）で行われ、日本から参戦したフォーエバーヤング（牡4＝矢作、父リアルスティール）が優勝した。日本調教馬のBCクラシック制覇は史上初の快挙。海外G1は今年2月のサウジカップに続く2勝目となった。

レース前半から2番手で追走したフォーエバーヤングは4角を先頭で回り、前年優勝のシエラレオーネ（牡4）の追い上げをかわして先着した。管理する矢作芳人師（64）は海外G110勝目で、自身が持つJRA所属調教師の海外G1最多勝記録を更新。BC競走は21年「ディスタフ」（優勝馬マルシュロレーヌ）、同年「フィリー＆メアターフ」（同ラヴズオンリーユー）に続いて3勝目となった。

坂井瑠星騎手はレース直後、馬上でRacing TVのインタビューに応じ、「He's an amazing horse.It's a dream （本当に素晴らしい馬です。夢のようです）」とコメント。「実は自信がありました。世界中で活躍してスーパースターだと思います。サポートしてくれた全ての人々に感謝します」とフォーエバーヤングを称えた。矢作師も「今回これで負けたら望みはない、というぐらいの仕上げだった」と喜び、「やりましたよ！やったよ！ついに、ついに獲った！アメリカの頂点を！やりました！」と絶叫した。

BCクラシック 米国競馬の祭典「ブリーダーズカップ」における、84年創設当初からのメインカード。ダート2000メートルの条件は変わらず、全米の競馬場で持ち回りで開催される。優勝馬にはサンデーサイレンス（89年）、アンブライドルド（90年）、エーピーインディ（92年）など種牡馬としても成功したビッグネームが並ぶ。レースの賞金総額は700万ドル＝約10億7800万円（1着賞金364万ドル＝約5億6000万円）で北米最高額を誇る。