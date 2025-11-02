『ガキ使』2Sトーク全集、Huluで配信 “神回”と名高い「ゴリラとおっさん」「カブトムシのプライド」「ドラキュラの勘違い」など計200本以上
日本テレビで1989年より約30年続くバラエティー番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（通称「ガキ使」）の人気企画「ガキ使 2ショットトーク全集」のHuluでの配信が決定した。
【動画あり】「（泣きそうに）なってないよ」松本人志、生配信直後のインタビュー
ガキ使では「笑ってはいけない」など人気企画のほかに、番組開始初期から約20年間にもわたり、公開収録でのダウンタウンによる2ショットトークコーナーが番組のレギュラーコーナーとして放送されていた。キレ味抜群のトークは根強い人気を誇り、「もう一度観たい」という声も届いている。
今回、Huluではガキ使の”真髄”とも言われる人気企画「ガキ使 2ショットトーク全集」の配信が決定。“神回”と名高い「ゴリラとおっさん」「カブトムシのプライド」「ドラキュラの勘違い」をはじめ、計200本以上の“笑い”を届ける。
現在19話分を一挙配信中、3日以降は毎週月曜の午後5時に追加エピソードを配信する。また、Huluでは「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」レギュラー放送回や「笑ってはいけない／罰ゲームシリーズ」も独占配信中。
【動画あり】「（泣きそうに）なってないよ」松本人志、生配信直後のインタビュー
ガキ使では「笑ってはいけない」など人気企画のほかに、番組開始初期から約20年間にもわたり、公開収録でのダウンタウンによる2ショットトークコーナーが番組のレギュラーコーナーとして放送されていた。キレ味抜群のトークは根強い人気を誇り、「もう一度観たい」という声も届いている。
現在19話分を一挙配信中、3日以降は毎週月曜の午後5時に追加エピソードを配信する。また、Huluでは「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」レギュラー放送回や「笑ってはいけない／罰ゲームシリーズ」も独占配信中。