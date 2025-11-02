Ê¬ÃÇ¤Î»þÂå¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¥¤¥ó¥É¤Î°Â½É¤Ç¤ÎŽ¢1¥³¥ÞŽ£
½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¡£ÉÂµ¤¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿É®¼Ô¤Ë´Ú¹ñ¿ÍÀÄÇ¯¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ËÙ¹¾ ÆÆ»Ë¡Ë
¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¼¡¼¡£º£²ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÏ¢ºÜ¡Ö80²¯Ê¬¤Î1¥³¥Þ¡×¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Àô½¨°ì¤µ¤ó¤¬Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê1¥³¥Þ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¤«¤µ¤ÎÄêµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¡£¡Ö80²¯Ê¬¤Î1¤Î¿ÍÀ¸¡×¤¬»ý¤Ä»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¼Ò²ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£
ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²¹¤«¤µ
NewsPicks¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÂàÇ¤¤·¤ÆÌó1Ç¯È¾Á°¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¼êµ¤¤Þ¤Þ¤ËÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤¿¤êPodcast¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Î¹¤ò»Å»ö¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸µ¤òÃ©¤ë¤È¡¢20ºÐ¤Î»þ¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Î¹¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤¢¤ë¿ÆÀÚ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¡£
20ºÐ¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¡£¹Ô¤Àè¤Ï¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ð¥é¥Ê¥·¤Ç¡¢»ä¤Ï¸«»ö¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡£Á°Æü¡¢¥¬¥ó¥¸¥¹Àî¤ËÀø¤Ã¤¿¤Î¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ê¢¤ò²¼¤·¡¢¹âÇ®¤¬½Ð¤Æ¡¢°Â½É¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¬¥ó¥¸¥¹Àî¤ÎÝôÍá¾ì¡Ê¼Ì¿¿¡§skipinof / PIXTA¡Ë
¥Ð¥é¥Ê¥·¤Î°Â½É¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Ä¢¾ì¤Î²£¤Ë¤ÏÂçÄñ¡¢´Ê°×Åª¤Ê¥½¥Õ¥¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿º©ÃÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢½ÉÇñ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤òÄÙ¤¹¡£1Çñ500±ß¤Û¤É¤Î½É¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤¤¦±½¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ÉÃæ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâÄ«¡¢Éô²°¤Î¥É¥¢¤¬¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
³«¤±¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¦Æ±¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¦¤Á¤ËÆ±¤¸¥¢¥¸¥¢¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤«°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÌô¤ÎÂÞ¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£ÂÎ¤ò²õ¤·¤¿¤é¡¢°û¤ß¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡×
»ä¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ"¤ª¼é¤ê"¤Î¤Ï¤º¤À¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤¡¢Êì¿Æ¤Î°¦¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÌô¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ò¡¢²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¡¢Èà¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯º¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿»ä¤Ë¡¢Èà¤Ï·Ú¤¯¼ó¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£º£¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï·¯¤À¤«¤é¡£¤â¤·ËÍ¤¬º¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÃ¯¤«¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤µ¡×
Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢Ìô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£Ìô¤Ï¤è¤¯¸ú¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿´¤ËÝî¤ß¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¤½¤Î¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯º¹¤·½Ð¤¹¡£¤½¤Î²¹¤«¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¡Ö¥¦¥ê¡×¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¥Ò¥ó¥È
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð20²ó°Ê¾åË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ¿Í¤¬Áý¤¨¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤È¿¼¤¯ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤¢¤ÎÀÄÇ¯¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñÆÃÍ¤ÎÊ¸²½¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥ê¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¤ä¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¥¦¥ê¤Ï¡¢¹ñÌ±¡¢²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢Æ±Î½¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¾¿Í¤Ç¤µ¤¨¤âÊñ¤ß¹þ¤à¶¦Æ±ÂÎ°Õ¼±¤À¡£
¥¦¥ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½êÂ°¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¿ô¿Í¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡£µ¢Â°°Õ¼±¤ÈÃç´Ö°Õ¼±¤Î¶¯¤µ¤¬º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤òµ¯ÅÀ¤È¤»¤º¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸À¸ì¹½Â¤¤¬¡¢¤³¤Î°Õ¼±¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È½¸ÃÄ¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ð½ïÅª¤Ê°ìÂÎ´¶¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ô¶µÊ¸²½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿½¸ÃÄ¼çµÁ¤È¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÎò»ËÅª¤Ê³°°µ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿Ï¢ÂÓ°Õ¼±¤Î»ºÊª¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¡ÖÏÂ¡×¤¬Ä´ÏÂ¤ä¶¨Ä´¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Ö¥¦¥ê¡×¤Ï¡¢¤è¤ê´¶¾ðÅª¤Ç¡¢Æâ¤È³°¤Î¶³¦Àþ¤ò°ú¤¯À¼Á¤¬¶¯¤¤¡£°ìÅÙ¡¢¥¦¥ê¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ï¼«Ê¬¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯½õ¤±¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥é¥Ê¥·¤Î°Â½É¤Ç¡¢¤¢¤ÎÀÄÇ¯¤È²¿ÅÙ¤«»¶Êâ¤ò¤·¡¢ÁÂ¤¤±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢»ä¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¦¥ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Æ±¤¸¥¢¥¸¥¢¿Í¡¢Æ±¤¸Î¹¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸°Â½É¤ËÇñ¤Þ¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢Êì¿Æ¤¬»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌô¤ò¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯º¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥¦¥ê°Õ¼±¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤ËÆþ¤ì¤Ð¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¡£¤¿¤À¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¥¦¥ê¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤òÃí¤°¤¬¡¢³°Â¦¤Î¼Ô¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Î¶¯¤¤·ëÂ«ÎÏ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÓÂ¾À¤â¡¢¤³¤Î¥¦¥ê°Õ¼±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¹ñ¶¤ä¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤â¤Î
º£¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö¶³¦Àþ¡×¤¬°ú¤Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Á´ÂÎ¤ò¡Ö¥¦¥ê¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤ÎÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤®¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¡£À¤³¦¤ÏºÆ¤Ó¡¢¹ñ²ÈÃ±°Ì¤Ç¶³¦Àþ¤ò°ú¤Ä¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥Ð¥é¥Ê¥·¤Î°Â½É¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¶¤â¸À¸ì¤â´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¡Ö¥¦¥ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Î¹¿Í¤È¤¤¤¦¡Ö¥¦¥ê¡×¤À¡£
À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸°Â½É¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢´¶Æ°¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¶¦ÄÌÂÎ¸³¤¬¡¢¿·¤·¤¤¶³¦Àþ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¹ñÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬¡¢¥¦¥ê¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤¬»ä¤ËÌô¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ¹¿Í¡×¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·ËÍ¤¬º¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÃ¯¤«¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÏ¢º¿¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
À¤³¦¤¬ºÆ¤ÓÆâ¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶³¦Àþ¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î°Â½É¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¹ñ²È¤È¤¤¤¦¶³¦Àþ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤¬ºî¤ë¡Ö¥¦¥ê¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»þ¤Ë¡¢¹ñ¶¤è¤ê¤â¶¯¤¯¡¢¿¼¤¤å«¤òÀ¸¤à¡£
¥¦¥ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹ñ²È¤«À¤³¦Á´ÂÎ¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ë¤«¤È¤¤¤¦Æó¼ÔÂò°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¹¿Í¡¢À¸³è¼Ô¡¢¿Æ¤È¤¤¤Ã¤¿Â°À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±¤¸Ì´¤òÄÉ¤¦¼Ô¡¢Æ±¤¸ÄË¤ß¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÏ¢ÂÓ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ²È¤Î¶³¦Àþ¤¬¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤Î¡Ö¥¦¥ê¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢1Çñ500±ß¤Î°Â½É¤Îº©ÃÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¶³¦Àþ¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÊÀô ½¨°ì ¡§ ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë