【BCクラシック】フォーエバーヤングが快挙！日本馬初勝利…4角先頭で押し切る
現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）は、坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）が、日本馬初の同レース制覇を果たした。勝ちタイムは2:00.19（良）。
2着にシエラレオーネ（牡4・C.ブラウン）、3着にフィアースネス（牡4・T.プレッチャー）が入った。【レース動画】フォーエバーヤングVの快挙…ブリーダーズカップクラシック日本競馬史に刻まれた勝利
日本のエース、昨年３着のフォーエバーヤングは2年連続の出走となり、日本馬として初めてブリーダーズカップを制した。レース前半から行きっぷりはよく2番手を追走。絶好の手応えのまま4角先頭で回ってくると、そのままアメリカの強豪を完封。坂井瑠星騎手渾身のガッツボーズでゴールした。
同馬を管理する矢作芳人調教師は「遂に取ったアメリカの頂点を！」と喜びのコメントを届けた。
【全着順】
1着 フォーエバーヤング・日
2着 シエラレオーネ
3着 フィアースネス
4着 ジャーナリズム
5着 マインドフレーム
6着 バエザ
7着 ネバダビーチ
8着 アンティクエリアン
9着 コントラリーシンキング
出走取消 ソヴリンティ