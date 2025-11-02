現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）は、坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）が、日本馬初の同レース制覇を果たした。勝ちタイムは2:00.19（良）。

2着にシエラレオーネ（牡4・C.ブラウン）、3着にフィアースネス（牡4・T.プレッチャー）が入った。

BCクラシック・フォーエバーヤングと坂井瑠星騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

日本のエース、昨年３着のフォーエバーヤングは2年連続の出走となり、日本馬として初めてブリーダーズカップを制した。レース前半から行きっぷりはよく2番手を追走。絶好の手応えのまま4角先頭で回ってくると、そのままアメリカの強豪を完封。坂井瑠星騎手渾身のガッツボーズでゴールした。

同馬を管理する矢作芳人調教師は「遂に取ったアメリカの頂点を！」と喜びのコメントを届けた。

【全着順】

1着 フォーエバーヤング・日

2着 シエラレオーネ

3着 フィアースネス

4着 ジャーナリズム

5着 マインドフレーム

6着 バエザ

7着 ネバダビーチ

8着 アンティクエリアン

9着 コントラリーシンキング

出走取消 ソヴリンティ