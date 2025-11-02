¡È¿¿¾å¥¢¥ó¥°¥ë¡É¤ÎÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¡ÄApink¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤ÎÈþËÆ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¼Ì¿¿¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Apink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤¬ÈþËÆ¤¢¤Õ¤ì¤ëSNSÅê¹Æ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡Õ¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÆùÂÎÈþ¡É
¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤Ï10·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö2026 SEASON'S GREETINGS PINK TALE¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤Ï¥·¥ë¥¯ÁÇºà¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Ì´¸¸Åª¤Ê¾ÈÌÀ¤Î²¼¤ÇÍ¥²í¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¸«¤¿¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êApink¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¼Ì¿¿¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤Ï¡¢Àè·î¤è¤ê¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖOfficial Hayoung¡×¤ò³«Àß¡£¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó16Ëü¿Í¤È¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëApink¤Ï¡¢Íè¤ë12·î14Æü¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖPINK TALE¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯7·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2011Ç¯4·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Apink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯8·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOH!¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±éµ»³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¡ØÈà½÷¤òÃµ¤·¤Æ¡Ù¡Ø°¦¡¢»þ´Ö¤ËÎ±¤Þ¤ë¡Ù¡ØÎø°¦»ÏÈ¯¡ÊÅÀ¡Ë¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹169cm¡£