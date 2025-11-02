トヨタ「新カムリ」公開！ 230馬力超え「“FF”スポーティセダン」！ 黒ルーフ×ボンネット採用＆足回り強化実施の「GT-S」米国に登場へ

量産車ベースの232PS！ 公道走行を意識した性能強化

トヨタは2025年10月24日（現地時間）、米国ラスベガスで11月4日〜7日に開催される「2025 SEMAショー」に出展予定の、「Camry GT-S Concept（カムリGT-Sコンセプト、以下カムリGT-S）」を初公開しました。

これは、パフォーマンスにインスパイアされたスタイリングと機能的なアップグレードを融合させた大胆なデザインスタディだといいます。

トヨタ「新カムリGT-S」公開！

カムリは、1982年に独立した初代モデルがデビューして以来、トヨタを代表するグローバルセダンです。日本では2023年12月をもって生産を終了しましたが、北米市場では2024年にフルモデルチェンジした9代目が現在販売されています。

この現行モデルはトヨタの最新共通デザイン「ハンマーヘッド（シュモクザメ）」を採用。ボディサイズは、全長4920mm×全幅1840mm×全高1445mmとなっています。

インテリアでは、デュアル12.3インチスクリーン（デジタルメータークラスターとセンターディスプレイ）を備えるなど先進的な空間を提供しています。

パワートレインはハイブリッド専用となり、2.5リッター直列4気筒エンジンと第5世代トヨタハイブリッドシステムを組み合わせ、システム最高出力はFWDモデルで225PS、AWDモデルで232PSを発揮します。

安全装備として最新の「トヨタセーフティセンス 3.0」が全車標準装備されるほか、10インチヘッドアップディスプレイやパノラミックガラスルーフなどがオプションで選択可能です。

北米での価格は約2万8400ドル（1ドル＝152円の為替レートで約432万円）からとなっています。

今回発表されたカムリGT-Sコンセプトは、単なる過激なカスタムカーではなく、「ディーラーのショールームから直接、顧客のガレージに運ばれるかのように感じられる」スポーツセダンを創造するという、シンプルな目標のもとで開発されました。

ベース車両は最新のカムリ2025年モデル、グレードは「XSE AWD Hybrid」です。

その核となる232PSの2.5リッターハイブリッドはあえて変更せず、車高約38mm（1.5インチ）のローダウン、フロント8ピストン／リア6ピストンの高性能ブレーキ、そして20インチのハイグリップタイヤといった「走り」の強化に焦点を当てています。

このコンセプトカーの最大の「意図」は、エンジン出力を追求しない、現実味のあるスポーツセダン像の提案です。

最高出力232PSのストックハイブリッドシステムをあえて変更していないという事実は、ハイブリッドが持つ日常での応答性と環境性能・安心感を損なうことなく、その既存の能力の自然な延長線としてスポーツ性を上積みするという、トヨタが提案する「現実解」を明確に示したものです。

インテリアも生産モデルのカムリのデザインをそのまま維持しています。

デザインはCALTY Design Research（カルティデザインリサーチ）のアナーバースタジオが主導し、アグレッシブなフロント、サイド、リアのエアロダイナミクスコンポーネントを新たに造形することで、カムリの持つアスレチックなプロファイルをさらに強調しています。

モータースポーツにインスパイアされたカスタムカラー「Inferno Flare（インフェルノフレア）」が、アグレッシブな造形のエアロコンポーネントの抑揚を際立たせ、静止していても熱気を帯びた佇まいを演出しています。

特にリアバンパーは、パフォーマンスエキゾーストとシームレスに統合されています。

シャシーにはアジャスタブルコイルオーバーが装着され、車高は1.5インチローダウンされています。ブレーキにはフロント365mmローター／8ピストン、リア356mmローター／6ピストンという高性能なシステムを採用。

足元には20インチのパフォーマンスホイールと245／35R20タイヤが組み合わされました。

このカムリGT-Sコンセプトは、市販を前提としないカスタムプロトタイプであり、現時点で価格や発売日の発表はありません。

しかし、そのデザインとチューニングの思想は、カムリの持つ「ストリート・パフォーマンス」の可能性を最大限に高め、今後の量産モデルのスポーティグレードに具体的な影響を与えていくかもしれません。