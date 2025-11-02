甘くとろける♡meltのカカオフレグランスがホリデー限定で再登場

花王のヘアケアブランド「melt（メルト）」から、人気の“カカオフレグランス”シリーズがホリデー限定仕様で登場します。2025年1月に発売された際に「もう一度使いたい！」と話題を呼んだ香りが、特別な新パッケージで帰ってきました♡今回は改良された“生炭酸”シャンプー「クリーミーメルトパウダー」がセットに。1年間がんばった自分へのご褒美にぴったりの、あまくとろけるようなヘアケアタイムをお届けします。

meltの“カカオフレグランス”がホリデー限定で復活

“休みながら美しく”をコンセプトに、香りや泡の感触で心までときほぐすmeltシリーズ。中でも「カカオフレグランス」は、上品な甘さとリッチな香りで人気を博したアイテムです。

多くの再販リクエストを受け、ホリデー限定セットとして復活。髪表面と内側を同時に補修するハイブリッドリペア処方で、しっとりツヤめく髪に導きます。

甘く深みのあるカカオの香りとともに、至福のバスタイムを楽しんで♪

あまくとろける香りと濃密泡で、自分を癒す時間を

限定セットには「モイストシャンプー」「モイストトリートメント」に加え、新しい「クリーミーメルトパウダー」がセット。

パウダーを水に混ぜると発泡し、炭酸の濃密泡が頭皮の蓄積汚れをすっきりオフ。次のトリートメントのなじみを高めてくれます。

フローラルとカカオが絶妙に溶け合う香りは、穏やかな気分へと誘うマインドフルアロマ。がんばった自分をやさしく包み込むような癒しの香りが広がります♡

限定デザインで贈りたくなるホリデーコレクション

今回の限定セットは、カカオの香りをイメージした上質なデザインパッケージ。自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

sweet melt collection メルト モイストシャンプー＆モイストトリートメント カカオフレグランス



内容：モイストシャンプー／モイストトリートメント／クリーミーメルトパウダー（2包）

発売日：2025年11月8日（全国・数量限定）

ホリデーの夜を彩る、meltのあまく優しい香りで♡

一年の終わりに、自分をいたわるご褒美ケアを。meltの「カカオフレグランス」は、髪を美しく整えるだけでなく、心までゆるめてくれる存在です。

ホリデーの夜、バスルームを満たすあまく上品な香りに包まれながら、心も髪もとろけるようにリラックスして。あなたの日常に、ひとさじの幸せとぬくもりを添えてくれることでしょう。