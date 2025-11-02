º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯àÈþ¿Í¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼á¤ËÊÑ¿È¡Ä´°À®ÅÙ¤ËÂçÀä»¿¡Ö¼Â¼Ì²½¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ì¡²è¡ÖSLAM DUNK¡×¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤¿"·ã»÷"¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´°¥³¥Ô¡Ä¡ª¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿º´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¡Ö¡ØSLAM DUNK¡Ù¾ÅËÌ¹â¹»¥Ð¥¹¥±Éô¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ºÌ»Ò¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSLAM DUNK¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦ºÌ»Ò¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¡£¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀÖ¡¦¹õ¡¦Çò¤Î¾ÅËÌ¹â¹»¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê"¾ÅËÌ¥¥ã¥Ã¥×"¤ò¸å¤í¸þ¤¤ËÈï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÈ±·¿¤Þ¤Ç¤â¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÞÕ¿È¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡¢º´Æ£¤µ¤ó¼«¿È¤âÂçËþÂ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â±Ç²è¡ÖTHE FIRST SLAM DUNK¡×¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤Î¡ÖSLAN DUNK¡×¹¥¤¤¬±®¤¨¤ë¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î²¾Áõ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê´¶³´¿¼¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¾ÅËÌ¥¥ã¥Ã¥×...¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¼¡¼¡¼¡ªÎÉ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëºÌ»Ò¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¡¡À¨¤¤¥¹¥Æ¥¤Ã¤¹¡×¡Ö²¾ÁõÂç¾Þ¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖºÌ»Ò¤µ¤ó´°¥³¥Ô¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ´°À®ÅÙ¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼Â¼Ì²½¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£