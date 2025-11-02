女優の石田ゆり子さんがインスタグラムを更新し、近影を披露した。6月ごろ、髪をバッサリと切ったベリーショットのイメチェンで話題となった石田さんの現在の姿に再び注目が集まっている。



【写真】衝撃のベリーショートから変化した石田ゆり子さん

石田さんは、近日IMAX映画の上映を開始したジブリ映画「もののけ姫」の舞台挨拶に参加したことを報告しており、あわせてアップされた近影では髪の襟足部分が伸びてきて、首まわりほどの長さになっている。4ヶ月の月日では、ショートヘアであることは変わらないものの、ベリーショートからの変化は一目瞭然。ネット上でも石田さんの髪型変化に驚くファンの様子が多くみられている。



SNSでは、「ベーリーショートから少し伸びて柔らかさがゆり子さんにとてもお似合いです」「スタイルの良さがさらに際立ちますね」「髪の毛可愛い」「綺麗過ぎてため息でます」「ヘアとても素敵です 真似したい！！」「とっても素敵です」「ゆりちゃんめちゃくちゃエレガント堪らない！」などのコメントもあった。



石田さんは、1997年に上映された映画「もののけ姫」で、声優としてサン役を務めた。2025年10月24日に上映を開始した「もののけ姫」は28年ぶり、IMAX 4Kデジタルリマスター版として公開されている。