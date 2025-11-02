世帯年収450万円「正直ぜいたくもできない」「節約ばかり考えている」29歳女性が嘆く“カツカツ”家計
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとして、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【愛知県在住、29歳女性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート
・職業：保険業
・世帯年収：450万円
・住宅ローン：7万9000円
・間取り：一軒家・3LDK
・食費：3万5000円
・交際費：0円
・電気代：1万5000円
・ガス代：3000円
・水道代：5000円
・車の維持費：1万円
・車のローン：1万2000円
・保育料：1万円
まず、女性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「今はまだ私が子どもが小さくてフルで働けてないので、カツカツな状況です。正直ぜいたくもできないし、日々節約のことについて考えています。私がフルで働けるようになったら、貯金もしたいしもう少し食事面もぜいたくしたいと思っています」
将来的には子どもには不自由ない生活をしてほしいので、共働きで世帯年収を上げたい。金融庁がジュニアNISAに代わる子ども用の新たな少額投資非課税制度の仕組みを検討しているようなので、家族全員で資産運用したいと思っているそう。
「できるだけキャッシュレス決済を使い過ぎないようにしています。逆に、ポイントアップなどキャッシュレスがお得な時は、都度必要額だけチャージして使うようにしています。子供のおむつ代がかなりかかるので、クーポンがあるところとポイント倍デーに購入してます」
幼い子どもの育児中で、フルに働けない状況。家族全員で家計を支えるためには、キャッシュレスとポイント獲得のバランスをうまく取るなどの“小さな積み重ね”が大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
