ファミマ、濃厚チョコスイーツがご褒美にぴったり！ 洋酒香る大人のミルクレープに感動
ファミリーマートは、10月28日(火)から、「ファミマがチョコだらけ！」を開催中。3種のチョコが詰まった全11品のスイーツがそろうなか、今回クランクイン！トレンドは、ご褒美スイーツにオススメしたい2種のケーキを紹介。実際に食べた味わいをレポートする。
【写真】贅沢な味わい！ ご褒美チョコケーキ2品を食べてみた
■濃厚な大人スイーツ
今回食べたのは、｢ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）｣と｢濃厚ショコラドームケーキ｣の2品。
個人的イチオシの｢ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）｣は、チョコクレープ生地に、生チョコを使用したチョコホイップクリームのせ、何層にも重ねたミルクレープ。
もちっとした生地となめらかな生チョコ入りホイップクリームが相性抜群で、1口食べると口の中いっぱいに濃厚な味わいが広がる。中層に仕込まれたパリパリ食感のチョコのほろ苦さと、ほんのり香る洋酒が大人のスイーツに仕立てている。
一方、天面の美しいマーブル模様が特別感を演出する｢濃厚ショコラドームケーキ｣は、ガトーショコラ生地の上に円状に絞ったチョコホイップをのせ、さらにドーム型にチョコムースをトッピングした贅沢な一品。
チョコムースのなかにはとろ〜りとしたチョコソースが入っており、芳醇なチョコの香りを存分に感じることができるチョコ好きにはたまらないケーキだ。
■『モンハン』コラボ開催中
ちなみに、現在｢ファミリーマート｣ではゲームアプリ『モンスターハンター Now（ナウ）』とのコラボレーションキャンペーンを実施しており、スタンプをためるとゲーム内の「コラボクエスト」への参加券がもらえるほか、対象のゼリー飲料を購入すると人気イラストレーターのタケウチリョースケ氏描きおろしの「オリジナルA4クリアファイル」、「オリジナルステッカー」がいずれか1個もらえる。
「オリジナルA4クリアファイル」は、エスピナス、ガランゴルム、ルナガロン、メル・ゼナが描かれた迫力満点のデザイン。「ファミリーマート」カラーであしらわれたさり気ないロゴもオシャレな仕上がりだ。
また「オリジナルステッカー」は、スマホに挟めるサイズ感で展開。いつもと違う『モンスターハンター Now（ナウ）』の世界観を楽しむことができる。
