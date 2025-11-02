「日本人が屈服させた」「ゴールデンボーイだ」上田綺世が鮮烈２ゴール！驚愕の11戦13発に現地メディアから絶賛相次ぐ！「彼以外に誰がいるだろうか」
現地11月１日に開催されたエールディビジの第11節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが本拠地デ・カイプでフォレンダムと対戦。苦戦を強いられながらも３−１で勝利を飾った。
この試合で２ゴールの活躍を見せたのが、エースの上田だ。
19分に右サイドからのクロスに合わせ、巧みなダイレクトシュートで先制ゴールを奪うと、２−１で迎えた89分には豪快なヘッドで勝負を決定づけるチームの３点目を奪ってみせた。
この２ゴールで、驚きのリーグ戦11試合で13ゴールとした日本代表ストライカーを現地オランダのメディアは絶賛している。
『De Gelderlander』は「上田が重要なゴールを決め、デ・カイプを熱狂させた」と見出しを打ち、「この日本人選手がフォレンダムを屈服させた」と報じた。
とりわけ２点目について、「上田以外に誰がいるだろうか！エールディビジの得点王がフォレンダムの夢に終止符を打った。日本人選手が力強いヘディングシュートでゴールを決めた」と興奮気味に伝えている。
また、『Sportnieuws.nl』は「ゴールデンボーイの上田がフェイエノールトを重要な勝利に導く」と報道。『De Telegraaf』も「フェイエノールトはフォレンダムに一時の希望を与えたが、得点王の上田のおかげで勝利した」とレポートした。
日本のエースが惜しみない称賛を浴びている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モデルの愛妻も歓喜！上田綺世が圧巻の２ゴール
この試合で２ゴールの活躍を見せたのが、エースの上田だ。
19分に右サイドからのクロスに合わせ、巧みなダイレクトシュートで先制ゴールを奪うと、２−１で迎えた89分には豪快なヘッドで勝負を決定づけるチームの３点目を奪ってみせた。
『De Gelderlander』は「上田が重要なゴールを決め、デ・カイプを熱狂させた」と見出しを打ち、「この日本人選手がフォレンダムを屈服させた」と報じた。
とりわけ２点目について、「上田以外に誰がいるだろうか！エールディビジの得点王がフォレンダムの夢に終止符を打った。日本人選手が力強いヘディングシュートでゴールを決めた」と興奮気味に伝えている。
また、『Sportnieuws.nl』は「ゴールデンボーイの上田がフェイエノールトを重要な勝利に導く」と報道。『De Telegraaf』も「フェイエノールトはフォレンダムに一時の希望を与えたが、得点王の上田のおかげで勝利した」とレポートした。
日本のエースが惜しみない称賛を浴びている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モデルの愛妻も歓喜！上田綺世が圧巻の２ゴール