『仮面の忍者 赤影』第2話 忍の“選抜試験”が開始 赤影＆青影が挑む
EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜 深0：10 ※関東ローカル・一部地域を除く）の第2話が2日深夜に放送される。
【写真】圧倒的オーラ放つ佇まい…織田信長を演じるEXILE TAKAHIRO
原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
時は戦国。天下統一を目指す織田信長の野望の裏には、決して歴史に記されることはない“忍”の存在があった…。主君に命をささげた忍たちによる、もうひとつの戦国史。
第2話では、蟇法師（本山力）が操るガマガエルの怪獣・千年蟇（せんねんがま）に赤影が奇策で挑むバトルの続きから始まる。ガマに喰われた!?赤影の戦いの行方とは。
そして、信長の重臣・滝川一益（忍成修吾）らが見守る中、織田家の忍を選抜する試験が開始。赤影も参加することになるのだが、なんと、そこには青影の姿も。脱落者続出の超過酷な試験に挑む過程で、赤影と青影は徐々に心を通わせ、距離を縮めていく。
今後、絶対に良きバディになることが予想できる、2人のコミカルな息ピッタリのやりとりに注目だ。そんな中、一益がまさかの行動に。赤影はまたもや一益にだまされることになって…。選抜試験の行く末は？一方で、金目教が新たな一手を画策。ついに山本千尋が演じる難敵・闇姫の姿が美しくも妖しく登場する。
【写真】圧倒的オーラ放つ佇まい…織田信長を演じるEXILE TAKAHIRO
原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
第2話では、蟇法師（本山力）が操るガマガエルの怪獣・千年蟇（せんねんがま）に赤影が奇策で挑むバトルの続きから始まる。ガマに喰われた!?赤影の戦いの行方とは。
そして、信長の重臣・滝川一益（忍成修吾）らが見守る中、織田家の忍を選抜する試験が開始。赤影も参加することになるのだが、なんと、そこには青影の姿も。脱落者続出の超過酷な試験に挑む過程で、赤影と青影は徐々に心を通わせ、距離を縮めていく。
今後、絶対に良きバディになることが予想できる、2人のコミカルな息ピッタリのやりとりに注目だ。そんな中、一益がまさかの行動に。赤影はまたもや一益にだまされることになって…。選抜試験の行く末は？一方で、金目教が新たな一手を画策。ついに山本千尋が演じる難敵・闇姫の姿が美しくも妖しく登場する。