◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北南支部予選（第１７回秋季大会）▽準決勝 信州筑北ボーイズ７―１長野ボーイズ（１０月２５日・長野県営野球場）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。長野県支部では昨年１月に創設された信州筑北ボーイズが決勝進出。９月のジュニア大会に続く支部大会連覇と春季全国大会初出場に王手をかけた。

創設２年目の信州筑北が快進撃だ。創設メンバーで１年生から経験を積んできた２年生が躍動した。初回無死二、三塁から小林大雅（２年）の二ゴロで先制すると、中島輝（２年）が右中間へ２点三塁打。「ストライクを取りにくるストレートを狙いました」と胸を張った。２回には２死二、三塁で小林大が右前へ２点打。４回１死満塁で小林祐翔（２年）が２点打を放った。

投げては先発の長坂優輝（２年）から小林大、堀内翼来（２年）のリレーで長野を１点に抑えた。３回無失点の長坂は「コントロールが悪かったけれど、球の力で抑えられた」と笑顔。

東日本選抜大会の支部予選を突破して本戦に初出場するなど、チームは着実に力をつけている。緑川竜二監督（４５）は「今季は１期生の集大成。力のある選手たちなのでもっと伸びる」と期待を込める。全国大会出場に向け、チームの雰囲気は最高潮だ。