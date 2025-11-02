◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ（ＷＳ）最終第７戦、敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席した。前日の第６戦終了後には先発投手を明かさなかったが、大谷翔平投手（３１）が中３日で先発することが発表された。１９９８年〜２０００年のヤンキース以来で、球団としては史上初のＷＳ連覇をかけた大一番を二刀流に託した。

ド軍にとってＷＳ第７戦はアストロズと対戦した２０１７年以来８年ぶり。当時はダルビッシュ有（現パドレス）を先発に送り出したが、２回途中で５点を失って１―５で敗れた。指揮官は「あの時は序盤の早い段階でリードを許した。今回は違う展開になると思うし、違う結果になることを願っている。ただ、緊迫感を持って采配しなければならないとは思う。あの特定の試合から何かを学んだとは言えないし、今は違うチームであれから８年たっている。メンバーも異なるし、自分としては状況を見て、感じ取り、反応し、選手を勝利に導くための最善の配置をするだけ」と力を込めた。

今年のＷＳでは１０月２８日（同２９日）に本拠地で第４戦に先発した大谷。７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手になったが、そこから中３日で再び二刀流出場する。メジャーではエンゼルス時代の２３年４月に一度だけ中３日の経験があるが、その時は降雨中断の影響もあり、２回降板からの中３日だった。

２勝３敗で迎えた前日３１日（同１１日１日）の第６戦では、先発の山本由伸投手（２７）が６回５安打１失点６奪三振。３試合連続完投はならなかったが、ポストシーズン（ＰＳ）通算６勝目で日本人最多記録を更新し、逆王手をかけた。山本はダルビッシュ、田中将大を渡米２年で超えた。３―１と２点リードの８回から登板した佐々木朗希投手（２３）は回またぎとなった９回に無死二、三塁の大ピンチを招いて降板したが、当初は第７戦の先発が有力視されていたグラスノーが４番手で“神リリーフ”を見せて試合を締めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷は８回に３試合、１７打席ぶりの安打となる左中間フェンス直撃の二塁打を放つなど３打数１安打１四球だった。

米紙「ニューヨーク・ポスト」によると、ＷＳ第３戦の試合終了後に点滴治療を受け、第４戦に強行出場したという大谷。ギリギリの状態だが、勝っても負けても今季最終戦。チームとして総力戦で臨む中、大谷が先陣を切る。山本も連投での登板を志願しており、明日なき戦いに全員で挑む。