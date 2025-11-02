山本由伸 6回1失点の好投で崖っぷちのチームに勝利もたらす「次のイニングも行くつもりでいました。リードを守ってつなげたことが一番大きい」



山本由伸 PHOTO:Getty Images

崖っぷちで迎えたワールドシリーズ第6戦、ドジャースが3-1でブルージェイズに勝利。シリーズ成績を3勝3敗のタイに戻し、運命の最終第7戦へ望みをつないだ。

この大一番で先発したのは、エース・山本由伸。疲労が残る中でも6回を投げ1失点と安定した投球を披露し、チームを救った。

山本は試合後、「今日は立ち上がりを特に集中して、いい入りができました。ランナーは出しながらも、なんとか6回までリードを守って次につなぐことができました」と落ち着いた表情で振り返った。

序盤から低めに集めたスプリットが冴え、相手打線の狙いを外し続けた。

前回対戦を踏まえた攻め方については、「前回の対戦を踏まえて、相手がどう待ってくるかを探りながら投げた。迷った時はスプリットにいくことが多かったけど、結果的に最少失点で抑えられて良かった」と、柔軟な配球判断を明かした。

第6回、ビシェットとの勝負で一時力みが見られたが、「少し力が入りすぎたので、一度冷静になって低く請求していけた。それがいい結果につながった」と語り、メジャー1年目ながら老練な投球術をのぞかせた。

6回を終えた時点で交代を告げられた場面については、「もちろん次のイニングも行くつもりでいました。でもリードを守ってつなぐことが大事。それができたので少しほっとしました」と、チームプレーを最優先する姿勢を示した。

また、第3戦でのブルペン待機など連戦による疲労にも触れつつ、「少し疲れはありましたけど、投球の調子自体は今日の方が良かった」と語るなど、コンディションを整えるプロとしての冷静さが光った。

観客の乱入による一時中断もあったが、「嫌な感じはありましたけど、2球投げて感覚を戻せました」と動じる様子はなかった。

ブルペン陣の粘りにも「ピンチはありましたけど、最後まで守り切ってくれて最高だった」と感謝の言葉を残した。

そして、翌日の第7戦について問われると、少し笑みを浮かべながら答えた。

「行けと言われたら行きますけど、できれば応援を頑張りたいです。明日はプレーする人は大変だと思います」と語り、仲間たちに勝利を託した。

