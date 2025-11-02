2日午前7時30分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、和歌山県のかつらぎ町と高野町、それに湯浅町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□和歌山県

かつらぎ町 高野町 湯浅町

■震度2

□和歌山県

海南市 橋本市 御坊市

紀の川市 紀美野町 和歌山広川町

有田川町 由良町 日高川町

上富田町



□奈良県

野迫川村

■震度1

□和歌山県

和歌山市 有田市 岩出市

九度山町 和歌山日高町 みなべ町

田辺市 新宮市 白浜町

古座川町 串本町



□奈良県

桜井市 五條市 御所市

葛城市 宇陀市 高取町

明日香村 広陵町 大淀町

黒滝村 天川村 十津川村

下北山村 奈良川上村



□三重県

津市 熊野市



□大阪府

大阪岬町 千早赤阪村



□徳島県

阿南市 那賀町 牟岐町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。