和歌山県で最大震度3の地震 和歌山県・かつらぎ町、高野町、湯浅町
2日午前7時30分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、和歌山県のかつらぎ町と高野町、それに湯浅町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□和歌山県
かつらぎ町 高野町 湯浅町
■震度2
□和歌山県
海南市 橋本市 御坊市
紀の川市 紀美野町 和歌山広川町
有田川町 由良町 日高川町
上富田町
□奈良県
野迫川村
■震度1
□和歌山県
和歌山市 有田市 岩出市
九度山町 和歌山日高町 みなべ町
田辺市 新宮市 白浜町
古座川町 串本町
□奈良県
桜井市 五條市 御所市
葛城市 宇陀市 高取町
明日香村 広陵町 大淀町
黒滝村 天川村 十津川村
下北山村 奈良川上村
□三重県
津市 熊野市
□大阪府
大阪岬町 千早赤阪村
□徳島県
阿南市 那賀町 牟岐町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。