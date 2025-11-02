TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

2日午前7時30分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、和歌山県のかつらぎ町と高野町、それに湯浅町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□和歌山県
かつらぎ町　高野町　湯浅町

■震度2
□和歌山県
海南市　橋本市　御坊市
紀の川市　紀美野町　和歌山広川町
有田川町　由良町　日高川町
上富田町

□奈良県
野迫川村

■震度1
□和歌山県
和歌山市　有田市　岩出市
九度山町　和歌山日高町　みなべ町
田辺市　新宮市　白浜町
古座川町　串本町

□奈良県
桜井市　五條市　御所市
葛城市　宇陀市　高取町
明日香村　広陵町　大淀町
黒滝村　天川村　十津川村
下北山村　奈良川上村

□三重県
津市　熊野市

□大阪府
大阪岬町　千早赤阪村

□徳島県
阿南市　那賀町　牟岐町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。