たまたまでも偶然でもない！男性が仕掛ける“計算ずく”の「本命アプローチ」
「たまたま見かけたんだけど」「奇遇だね！」と男性から声をかけられてドキッとしたことありませんか？でも実はその“偶然”、かなりの確率で仕組まれていたりするもの。本命女性に惹かれた男性ほど、自然を装いながら接点を増やし、“気づかれない努力”を積み重ねているんです。そこで今回は、そんな男性の“計算ずく”の「本命アプローチ」を紹介します。
SNSでのリアクションは“距離を縮めたい”サイン
本命女性のストーリーにすぐ反応したり、投稿に欠かさずいいねを押したりする男性。実はそれ、無意識のようで計算済みです。「今のあなたを知りたい」「タイミングを掴みたい」という心理から、男性はあなたのSNSを“観察ツール”として活用しているというわけ。話題をつくりやすくしたり、存在を印象づけたり効果を狙っています。
共通の友人を通じて“間接的に接近”する
「〇〇が言ってたけど…」と、共通の友人を引き合いに出してあなたに話しかけてくる男性は、ただの世間話ではありません。実は、共通の友人を通してあなたの近況を探っている可能性大です。また、共通の友人の名前を出すことで、自分を印象づける“伏線づくり”でもあります。
“偶然の再会”は、実はしっかり計算されている
「同じカフェでバッタリ」「駅でたまたま見かけた」というのも、偶然じゃないかもしれません。男性は本命女性の行動パターンをさりげなく把握して、“自然に会えるチャンス”を演出することがあります。わざとらしくなく接点を持ちたい、そんな“ロマンチックな計算”が働いている可能性もあるのです。
男性が自然を装ってアプローチしてくるとき、すでに恋は始まっています。その偶然に隠された「本気の計算」、あなたは気づけますか？
