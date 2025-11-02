本日11月2日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、俳優・芳根京子と陸上・桐生祥秀が登場！

田中樹とドラマ共演歴のある芳根は「専属のマネージャー役だったので」と当時を懐かしんだり、ジェシーのボケに大笑いしたり、オープニングから和気あいあい。一方の桐生は同世代のSixTONESを「かっこよくて、バラエティーもいける。何でもいけるイメージがある」とベタ褒め。田中も「たぶんダチになれると思う」と早くも意気投合!?

朝ドラヒロインと最強スプリンターがタッグを組んで、SixTONESとサイズ感対決！桐生がスタジオを駆け抜ける？新企画のリズム系脳トレゲームでは芳根が大パニック！

◆「アドレナリン出てます！スゴい！」サイズ感ゲームで芳根京子が大興奮

最初のゲームは番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。今回は、「“夢中”で、カラダを幸せに！」がテーマの日本テレビ系「カラダWEEK」にちなみ、スポーツ尽くしの全4問を出題。正解者へのご褒美グルメは、東京・赤坂名物の「ビフテキ丼」。ただし、1問間違えるごとにご褒美のサイズがどんどん小さくなっていくため、目指すは全問正解。

1問目は「コンビニの傘立ての穴をピンポン球は通る？通らない？」。予想の参考にスタジオに卓球セットが用意されると、我慢できずに卓球対決が勃発。芳根VS松村北斗の熱血卓球ドラマ対決に一同大爆笑！足が速い人は卓球もうまい？桐生VS田中で真相判明！

肝心のサイズ感予想は、京本大我が「傘立ての穴はいっぱいあった方がいいから、1個1個の穴が小さいはず」という理由でピンポン球は「通らない」と予想。一方、芳根と桐生は「今まで入らなかった傘がなかったから、大きめに穴を作ってるはず」という理由で「通る」と予想。正解VTRには卓球・張本美和が登場。傘立ての穴を狙って渾身の回転サーブを放つが…果たして通るのか？通らないのか？

2問目「野球の塁間 トイレットペーパーの長さは届く？届かない？」では、元プロ野球選手・糸井嘉男が参戦。三塁からトイレットペーパーを転がしてホームベースまで長さが届くのかを検証。衝撃の結末に、芳根も「アドレナリン出てます！すごい！」と大興奮！

さらに、桐生がスタジオを疾走!? 京本の人間カーリングに芳根と桐生が必死のスイープ!? はしゃぎすぎたせいで桐生に緊急事態が発生し、一同「え〜!!」と騒然！一体何が？

最後はスタジオで芳根が生サイズの晩餐！果たしてご褒美グルメ獲得なるか？

◆正解は左右どっち？新脳トレゲーム「左右シンキングヒーロー」は大波乱

答えは右か左か？「ダンシング・ヒーロー」の曲にあわせてバブリーダンスを踊りながら、空間認知と変換する力が問われるクイズに挑戦！全員そろって3問連続で正解できれば、ご褒美グルメ、ウニと牛肉の至高の一品「うにうし重」をゲット。

コーナー進行役は、「GOスト」のコーナー進行役初挑戦の松井ケムリ（令和ロマン）。ささいなボケも全部拾ってくれるケムリに、SixTONESは「久々にこんなに構ってくれる人に出会った！」と大喜びするが…ゲームはまさかの大波乱！

「北へ行くには次の十字路を右折？左折？」「このバッターは右打ち？左打ち？」などなど、普通なら簡単に答えが分かる問題も、方角が変わったり画面が反転したりで頭が混乱！「ウソだろ!?」「そういうことか！」と一同パニックに！

ご褒美のためにお弁当を抜いてきた芳根も「頭がいっぱいいっぱい…」と大ピンチ！最後はSixTONESが芳根に全てを託すが…「なんでなんで!?」「え〜!!」。誰も予想しなかったまさかの結末に、コーナー進行役のケムリも「こんなことになっちゃうのかよ！」と大困惑！おなかをすかせた芳根は果たしてご褒美を食べられるのか!?

