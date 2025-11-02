この記事をまとめると ■ホンダからN-ONE e:が販売されBYDからも軽規格EVが発表された ■少しボディサイズを調整すると軽規格に収まるEVが中国市場には多い ■中国系メーカーは日本の軽自動車市場をターゲットにしつつある

さらに加熱する軽EV市場

2025年9月11日にホンダは軽自動車規格BEV（バッテリー電気自動車）となる、N-ONE e:を正式発売した。ホンダが発信したニュースリリースでは、航続距離295km（WLTCモード）を強めにアピールしていた。

中国BYDオートが日本国内にて2026年後半に、軽自動車規格のBEV投入を予定しているのはみなさんご承知のとおり。ジャパンモビリティショー開幕前にBYDディーラーへ行くと、セールススタッフが、すでに現車を見ているとして、噂の軽自動車規格BEVについて話してくれた。

航続距離は標準レンジとロングレンジがあるようで、航続距離はN-ONE e:プラスα程度となるようである。また、気になるフォルムに関しては「N-BOXに似ていた」とのことでもあった。なお、この軽自動車規格BEVはジャパンモビリティショーで「ラッコ」というモデル名で発表されたので、ご存知の人も多いだろう。

そもそも、軽自動車規格に限らずBEVにおいては、航続距離が長いほど、それがセールスポイントとなるようなのだが、軽自動車規格BEVでは、よりその傾向が顕在化しているようにも見える。筆者はその背景には日産サクラの存在があると考えている。

軽自動車規格BEVの先駆けとしてデビューしたのが、ご存じ日産サクラ。そのサクラの泣き所は航続距離が公称で180kmというところ。満充電で乗り出してしばらくすると充電を促す表示が計器盤に出てきた……なんていう話も聞いたことがある。販売する日産系正規ディーラーでも、「遠乗りは考えないでほしい」など、利用が限定されるクルマであるようなトークを、商談で展開しているのは筆者も実際に体験したことがある。

日本の軽自動車市場は狙い目！

BYDオートの軽自動車規格BEVが注目されているが、中国ではBYDオート以外の複数の中国メーカーでも、日本の軽自動車規格をほんのわずかに上まわる、ボディサイズの大きいBEVが多数ラインアップされている。つまり、少しボディをいじるだけで、日本の軽自動車規格に適合する可能性を秘めているモデルに溢れていると、見ることもできる。

すでにBYDオートの発表を受け、日本の商社が軽自動車規格として日本国内で輸入販売できるモデルはないかと、世界中の市場を漁り出しているとも聞いている。オール電化住宅を販売しているハウスメーカーなどでは、抱き合わせという形で、軽自動車規格BEVもオール電化生活の1ツールとしてセット販売していくというのは、売る側でも買う側でも非常に効率的とえるだろう。

ICE（内燃機関）車よりアフターメンテナンスで手間が少ないのがBEVのメリットなので、アフターメンテナンスは提携整備工場やカー用品量販店などで行うようにすれば、より効果的ではないかとも考えている。

ちなみに、軽自動車規格に近い中国メーカー製BEVも航続距離はおおよそ300km前後となっているので、今後はこれぐらいが軽自動車規格BEVカテゴリーにおける、航続距離の相場となっていくだろう。

なお、ここからはあくまで仮定の話であるが、中国メーカーは軽自動車規格BEVを、日本市場開拓の突破口と考えているのではないかとも見ている。日本の新車販売市場での軽自動車販売比率は4割に迫ろうとしている。下駄代わり、まさにこのような感覚で日々軽自動車を使う人も多く、乗用車ほどメーカーやモデルへの強いこだわりというものも少なく見えるので、欧文メーカー名や欧文ブランド名を全面に押し出し、中国メーカー臭を消し、前述したように異業種に販売先を求めるような動きを見せれば、それほど体力を使わずに市場開拓を進めることも可能といっていいだろう。

軽自動車は薄利多売が大前提となるので、とにかく数を日々売っていかなければならない。これをメーカーやメーカー系ディーラーだけで背負いこむのは、いたずらに体力を消耗するだけである。委託生産や業販比率をあげるなど、外部に頼ることで体力消耗を抑えながら量販していくことも、商売をする上では大切なのである。

世界的にBEV販売は低迷傾向となっている。東南アジア、中国、そしてアメリカでもBEVの乱売傾向が顕著となってきている。そのなかで日本は、世界でも最後の楽園のようにも見える、これからのBEVの有望市場として、世界の自動車メーカーから注目されている。

そのなかで、収益性が若干悪くとも、手っ取り早く勢力拡大できるのは軽自動車規格BEVとなる。登録車とは異なり、HEV（ハイブリッド車）を飛び越え、一気にBEVにて新たな覇権争いが外資（おもに中国メーカー）を巻き込んで、軽自動車界隈では起きていく可能性を十分はらんでいるものと、筆者は考えている。