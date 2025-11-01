まだ冬コートは早いけど寒い！“秋アウター難民”を救う「若返り＆細見え」正解コーデ３選
朝晩の冷え込みがぐっと深まり、ニットを重ねても肌寒さを感じるとは言え、まだ冬コートを出すには早い。そんな“秋アウター難民”になっていませんか？しかも選び方を間違えると「おば見え」したり、「時代遅れ」に見えてしまうことも。そこで今回は、“若返り効果”と“スタイルアップ効果”の両方を叶える秋アウターの正解コーデを紹介します。
“重く見えない”が鍵。若返り効果を狙うなら「ショート丈ブルゾン」
秋の終わりにぴったりなのが、軽く羽織れて脚長効果もあるショート丈ブルゾン。腰のラインでキュッと切れるシルエットが、自然にスタイルアップを叶えます。
▲脚長効果抜群。軽やかに見えて“若返り印象”を叶えるショート丈アウター
ボリューム袖やショート丈のバランスで若々しさが生まれ、カジュアルにもきれいめにもマッチ。スエード調やツイルなど、光沢のある素材を選べば大人っぽく上品な印象に。「ロングアウターだと重たい」と感じている人ほど、秋の終盤はこの“軽やかさ”が鍵です。
“おば見え”防止の近道。こなれて見える「ゆるトレンチ」
定番のトレンチコートこそ、シルエット次第で“時代遅れ”にも“アカ抜け”にも変わるアイテム。今季の正解は、肩の力を抜いた“ゆるトレンチ”です。
▲おば見え回避のカギは、抜け感シルエット。トレンチコートはベルトをラフに結ぶのが旬
ドロップショルダーやベルトをラフに結ぶ抜け感スタイルで、程よいこなれ感と若返り効果を演出できます。厚手のニットを仕込んでももたつかないシルエットは、気温の変化が激しい今に最適。ベージュやグレージュなどの軽い色味を選べば、顔まわりもパッと明るく見えます。
“細見え＆上品見え”を両立！万能すぎる「ノーカラージャケット」
オン・オフ問わずに使えるのが、上品な印象を与えるノーカラージャケット。首まわりがスッキリして見えることで、小顔＆スタイルアップ効果も抜群です。
▲上品で清潔感のある印象に。首まわりすっきりでスタイルアップも叶う
インナーにタートルを合わせてももたつかず、清潔感のある大人の雰囲気に。ベージュやチャコールなどのくすみカラーを選べば、秋の深まりにもなじみやすく、さらに顔映りの良さもアップ。季節の端境期こそ、軽やかな“羽織りアウター”で差をつけましょう。
「まだ冬コートは早いけど寒い…」そんな今こそ、アウター選びで印象をアップデートするチャンス。おば見えしない抜け感、時代遅れに見えないシルエット、そして若返り効果のある色と丈感の３つを意識して、季節の終わりを“今っぽく”駆け抜けましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
🌼黒タイツ解禁の今こそ再確認！40代からの“おば見え防止”と“若見え”を両立するコーデテク