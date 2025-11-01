《美容師イチオシ》白髪ぼかしにも最適。暗髪でも“重たく見せない”大人世代の【最旬ショートヘア】
季節の変わり目を迎え、「髪型が決まらない」「暗髪が重く見える」と感じているなら、“白髪ぼかしショートヘア”の出番かも。大人世代の髪悩みを自然にカバーしつつ、軽やかに見せてくれます。そこで今回は、美容師イチオシの【最旬ショートヘア】のスタイル作りのポイントをチェックしましょう。
暗髪でも重たく見せない、軽やかショートヘアのポイント
暗髪ショートは落ち着いた印象が魅力ですが、ボリュームの位置や束感を意識しないと“のっぺり”見えてしまうことも。おすすめは、トップにレイヤーを入れてふんわりと動きを出すこと。毛先に軽さをプラスするだけで、全体が柔らかく見えます。
▲動きをつけたレイヤーショートで、暗髪でも軽やか。立体感が出て若見え効果も
また、前髪をやや長めに流すことで小顔効果も◎。ナチュラルな動きと立体感が生まれ、重たく見えない印象に仕上がります。
ハイライトで叶う上品な透明感と若見え効果
白髪ぼかしとして人気のハイライトは、今や大人ショートの定番テク。細めのハイライトを数本入れるだけで髪に奥行きが出て、自然な立体感を演出します。
▲繊細なハイライトが生む自然な立体感。上品で明るい印象に導く“白髪ぼかしショート”
明るすぎないベージュやグレージュ系のカラーを選ぶと、上品なツヤと透明感をキープしながら若見え効果も。室内でも自然光でも美しく見える、万能カラーです。
仕上げはツヤが命。手ぐしスタイリングで自然なまとまりを
仕上げにはヘアオイルやバームを少量なじませ、手ぐしで整えるだけ。ツヤとまとまりが生まれ、サロン帰りのような仕上がりに。
▲手ぐしで整えるだけでOK。ツヤと柔らかさを仕込んで“こなれ感”たっぷりの仕上がりに
軽く動きを残すことで「頑張ってセットした感」がなく、自然体でこなれた雰囲気を演出できます。忙しい朝でも簡単に決まるのがうれしいポイントです。
今シーズンの大人のショートヘアは「軽やかさ」「透明感」「ツヤ感」の３つがキーワード。白髪ぼかしハイライトと自然なレイヤーを組み合わせるだけで、髪の悩みをカバーしながら若々しい印象を叶えます。暗髪でも重くならない“最旬ショートヘア”で、この秋冬は上品なこなれ感をまとってくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
