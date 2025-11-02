¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡ÛËÌ¿®²ð¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ËºÇ¶áµ¤¤Å¤¤¤¿¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤ÎËÌÀîÈþºù¡Ö¤½¤³¤«¤éËÌ¤µ¤ó¿®¼Ô¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£¸¡Ë
¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡¡ËÌÀîÈþºù¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§ËÌÀîÈþºù¤ò°é¤Æ¤¿¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¡Àè¤ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿½©ËÜÈþ¶õ¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©
¡Ê£ã¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡Áª¼ê¼Ì¿¿¡¿SV¥ê¡¼¥°
¡ãSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ä
Q£±¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡Ú¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Û
µíÅç¼ãÍø¡ÊÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Û
ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢ÅÄÃæÎ¶Ç·²ð¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Û
·îÅç·Ö¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë¡¢¹õÈøÅ´Ï¯¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥¿¡¼¡Û
ÀÖ°±µþ¼£¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ê¥Ù¥í¡Û
À¾Ã«Í¼¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ö¥ï¥«¥È¥·¡ÊµíÅç¡Ë¤Ï¡ØÀäÂÐ¡¢²¶¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ò°ìÈÖ¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£»ä¤â¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚÅÆ¤µ¤ó¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀÖ°±¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¶¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ø¤È¤³¤í¤ÇÊ¿ËÞ¤Ê²¶¤è¡¡²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¿ÞÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤Ç·îÅç¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤À¤«¤é¡£Æü¸þ¡ÊæÆÍÛ¡Ë¤È·îÅç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÏÆü¸þ¡£¥ï¡¼¤Ã¤ÆÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¡¢·îÅç¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÆ´¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«......¡£¥ê¡¼¥É¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤·¤Ä¤³¤µ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤ÆÎäÀÅ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤ÇÁª¤Ö¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥ß¥É¥ë¤Ï¹õÈø¡£¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ö¤ÈÆü¸þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÌÚÅÆ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÀÖ°±¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÌÚÅÆ¤µ¤ó¤òÎäÀÅ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£ºÍÇ½¤è¤ê¤âÅØÎÏ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ù¥í¤ÏÀ¾Ã«¡£ÎäÀÅ¤Ê¥¥ã¥é¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤éÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
Q£²¡¢¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡Ö°ð²Ùºê¹â¹»¤ÎËÌ¡Ê¿®²ð¡Ë¤µ¤ó¤Î¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤ä¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£»î¹ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Ï²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¡ª¡¡¤½¤³¤«¤é"ËÌ¤µ¤ó¿®¼Ô"¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Q£³¡¢ºîÃæ¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
±¨Ìî¹â¹»vsÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»
¡Ö·îÅç¤Î¥Ð¥ì¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤ë½Ö´Ö¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤¬·îÅç¤Ê¤Î¤Ç¡£²Æ¹ç½É¤ÇÌµµ¤ÎÏ¤À¤Ã¤¿·îÅç¤ò¡¢¹õÈø¤ÈÌÚÅÆ¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡Ø¥Ð¥ì¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤ë½Ö´Ö¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬Á´Éô¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¡£SV¥ê¡¼¥°¤Ç¤â»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ¼è¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤â¾è¤ë¤·¡¢¼þ¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ËÌÀîÈþºù¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¡¦¤ß¤ª¡Ë
½êÂ°¡§¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«
2006Ç¯£´·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£177Ñ¡¦¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡£Éã¤Ï¾¾²¼ÅÅ´ï¡Ê¸½Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¡¢ËÅÄ¹çÀ®¥È¥ì¥Õ¥§¥ë¥µ¡Ê¸½¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ËÌÀîÍ´²ð¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø¹»£²Ç¯¤Î»þ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³ØÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£¾¾»³Åì±À¹â¹»¤Ç¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥¸¥¢U18Áª¼ê¸¢¡¢U19À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£U21À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£2025Ç¯¤Ë¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£