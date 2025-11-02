お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴ（31）が1日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。相方・たける（30）の人間性を暴露した。

今回は「みなみかわの相談相手オーディション」と題して放送され、みなみかわはホテイソンの2人に「ジャンル問わず幅広くテレビに出たい」と相談した。

その中で同コンビは結成以来、ショーゴが常にネタを考え、話題作りのために筋トレを始めるなど、売れるために尽力してきたことにみなみかわが触れ、たけるは“何もしてこなかった”と糾弾した。

これにショーゴも同意見だったようで、たけるに対して相当な不満があった。スマートフォンにメモを残すようにしてから、わずか2カ月で140個もの不満がたまったという。

メモした内容について聞かれると「それこそ、たけるって地方の年下の女性アナウンサーに強いんですよ」と暴露。苦笑いするみなみかわに劇団ひとり。ショーゴは続けて「入って1年目の女性アナウンサー。ちょっと天然でニュースで噛んでしまうとか。いろいろミスがあるのはわかるじゃないですか」と、1年目の女性アナがミスをすることは仕方ないこととした。

このミスに対してたけるが「3年かけて俺が育てあげる」と力強く宣言して笑いを誘ったという。ショーゴは「俺はそれを見た時に…そうやってサンドバックになって叩く…っていう笑いになってくるのかなって」と不安を吐露。

さらに「悩みがあって…こんな奴なのに…『できない』とかを笑いにするタイプなのに、できそうぶる。プライドが凄い高くて。学生時代に生徒会長をやってて、バンドもやってて。で、学校で一番かわいい子と付き合ってたっていう陽キャすぎて、人生で一回もまだ負けたことがなくて…」と止まらなかった。