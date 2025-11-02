いわゆる「大学３大駅伝」の２戦目となる全日本大学駅伝は１１月２日に名古屋市の熱田神宮〜三重県伊勢市の伊勢神宮の８区間、１０６・８キロで行われる。

２７チームが出場する大会のスタート時間は午前８時１０分の予定で、大会の区間記録は以下のとおり。今年が５７回目だが、大会公式ページによれば、区間距離の変更があったことから１〜７区は５０回以降、８区は２４回以降の記録だ。（選手の所属は当時）

〈１区〉２６分５８秒ピーター･ワンジル（大東文化大）２０２２年

〈２区〉３１分０１秒佐藤圭汰（駒沢大）２３年

〈３区〉３２分４６秒イエゴン･ビンセント（東京国際大）２１年

〈４区〉３３分０３秒黒田朝日（青山学院大）２４年

〈５区〉３５分１８秒吉田響（創価大）２３年

〈６区〉３６分４７秒山本歩夢（国学院大）２４年

〈７区〉４９分３８秒田沢廉（駒沢大）２２年

〈８区〉５５分３２秒メクボ・ジョブ・モグス（山梨学院大）０７年

２区の佐藤圭汰は今年１月の箱根駅伝で７区の区間新記録を作った。全日本駅伝は２年ぶりの出場で、２年生だった２年前は２位と１秒差のトップでたすきを受けると５キロ過ぎで後続との差を広げ、従来の区間記録を１１秒更新する快走で３区につないだ。６月に恥骨を故障した影響で出雲駅伝を欠場したが、全日本はエース区間の７区にエントリ―。復調の具合が気になるところだ。

３区のイエゴン・ビンセントは箱根の往路で３区、４区と２区間の記録保持者だ。５区の吉田はこの年の春に東海大から編入し、出雲駅伝での５区に続く区間賞で、チームを１３位から９位に押し上げた。

４区の黒田は青山学院大のエースとして、１０月の出雲駅伝でチームは７位だったが６区で区間賞を獲得。全日本は当日変更で７区にエントリーし、駒沢大・佐藤らとのエース対決が注目される。

６区の山本は、昨年の大会で脇腹痛に見舞われながら意地の区間新記録。首位の青山学院大に４秒差まで肉薄し、国学院大の逆転での初優勝への流れを作った。

７区の田沢は２位と２分近い差で走り出したが、駒沢大のエースとして気持ちを緩めることはなかった。気温上昇にも臆せず後半にペースを上げると、当時の区間記録を４３秒更新する走りでリードをさらに広げ、アンカーにたすきをつないだ。

８区のモグスは前年に自身が作った区間記録をさらに５９秒も短縮し、１３位でタスキを受けると、大きく力強いストライドで７人抜きの快走を見せた。（デジタル編集部）