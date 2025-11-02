¡Ú½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤ÎËÌÀîÈþºù¤ò°é¤Æ¤¿¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¡Àè¤ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿½©ËÜÈþ¶õ¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£¸¡Ë
¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡¡ËÌÀîÈþºù¡¡Á°ÊÔ
¡ÊÏ¢ºÜ£·¡§»°Î±¼®Íø¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡ÖÊì¤Ç¤¹¡×¡¡¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ÏÃÏ¸µ°¦¡ä¡ä¡Ë¡ÚÉã¤â¸µÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡Ö¼þ¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢ËÌÀîÈþºù¡Ê19ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¦¡£ÌÀ¤ë¤¯¡¢Ï¯¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¤¬¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾¾»³Åì±À¹â¹»¤«¤é¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ËÌÀî¡Ê¼Ì¿¿¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë
¡¡º£Ç¯£¸·î¡¢U21À¤³¦Áª¼ê¸¢¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Áê¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢À¤³¦£²°Ì¤Ç¤âÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¤È¤â¤Ë²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î°æ¾å¡ËÌ¤Í£Æà¤µ¤ó¤ÈÆ±Éô²°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥É¥ë¤Î£´¿Í¤Ï¹ç½É¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÃç¤¬¤è¤¯¤Æ¡£ÀèÇÚ¤ÎÌ¤Í£Æà¤µ¤ó¡¢¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Î°ËÆ£¡Ë°ìÍÕ¤µ¤ó¡¢Æ±´ü¤Î¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤ÎÌø¡ËÀé²Å¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Î¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤âÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ºÇ¸å¤Î·è¾¡¤ÎÁ°¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ·èµ¯¤·¤Æ......¿´¤ÎÄì¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÌÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥È¤Ë¤ÏÅ¨¤âÌ£Êý¤â¡¢ÀèÇÚ¤â¸åÇÚ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë·É°Õ¤È°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âå«¤òËÂ¤²¤ë¤Î¤À¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÌÀî¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¡¦ËÌÀîÍ¤²ð¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼è¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¥Ù¥¹¥È£¶¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î°äÅÁ»Ò¤È´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¾®¤µ¤¤º¢¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¸½Ìò¤Î»þ¤Ë¤Ï±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥È¥ì¥Õ¥§¥ë¥µ¡ÊÉã¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ËÅÄ¹çÀ®¥È¥ì¥Õ¥§¥ë¥µ¡¿¸½¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¤ª¤Ç¤³¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¤Ï¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®³Ø¹»£²Ç¯À¸¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤¦¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬......¡£¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ï³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¹â¹»»þÂå¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¡Û
¡¡ºÇ½é¤Ï¥Ð¥ì¡¼Ç®¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢½µ£±²ó¤ÎÎý½¬¤âµ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·£´Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢ÆÍÁ³¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤¿¡£Êì¿Æ¤¬Îý½¬¤Î·Þ¤¨¤ËÍè¤¿µ¢¤ê¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢¡Ö½µ£´²ó¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¯¡×¤È»Ö´ê¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¾®³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤ì¤¬Ê¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÊÉ¥Ñ¥¹¤¯¤é¤¤¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£´Ç¯À¸¤«¤é¤ÏËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½µ£¶¤ÇÌë9»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢ÅÚÆü¤â±óÀ¬¡£¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢Éé¤±¤ë²ù¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢Îý½¬¤Î¤¤Ä¤µ¤â³Ø¤Ó¡¢¥Ð¥ì¡¼¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡Ãæ³Ø¤Ï±Û¶¤Ç°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÃæ³Ø¤ËÆþ³Ø¡£ÁÄÉãÊì¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ËÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤¿¡£Ãæ³Ø¤ÇÉ÷ÅÚ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¾ì½ê¤Ç¿·À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ê¤ëÄ©Àï¤À¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È²ñÏÃ¤·¤ÆºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¾¾»³ÊÛ¤Ï¡¢¡Ê¸ìÈø¤Ë¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã"¤±¤ó"¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ÆëÀ÷¤à¤¿¤á¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢£²Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾¾»³Åì±À¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¡¦º£¼£Àº²Ú¹â¹»¤Ë¤¤¤¿ÌðÅÄÏÂ¹á¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ë¤È¤ÎÀÚâøÂöËá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Õ¥È¡¢¥é¥¤¥È¡¢¿¿¤óÃæ¤âÁ´ÉôÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÏÂ¹á¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÏÂ¹á¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ê¸½ºß¤Î¿ÈÄ¹¤Ï186cm¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢½õÁö¤â¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë¾å¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£ÏÂ¹á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿µ»¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ¹á¤È¤Ï¹ñÂÎ¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ú½©ËÜÈþ¶õ¤È¤â¡ÖÂç¤ÎÃç¤è¤·¡×¡Û
¡¡ËÌÀî¤Î¼þ°Ï¤ÏÆø¤ä¤«¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢ÏÄ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¤Ê¤«¤ÇºÍÇ½¤ò°é¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¢¥¸¥¢U18Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ç¤Î°ïÏÃ¤Ï¾ÝÄ§Åª¤À¡£
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡££±¡¢£²¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤â20ÅÀ¶á¤¯¤Þ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¡¢³Þ°æµ¨Íþ¤µ¤ó¡Ê¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡Ë¤¬¡Ø¤³¤Î¾ì¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç£±ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¯¤é¤¤´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø³Ú¤·¤à¤Î¤¬Âç»ö¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¤Ï³Ú¤·¤±¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤¤Û¤ÉÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ËÌÀî¤Ï°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤àÃç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î½©ËÜÈþ¶õ¡Ê¥É¥ì¥¹¥Ê¡¼SC¡Ë¤È¤Î¿Æ¸ò¤â¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÈþ¶õ¤È¤ÏÂç¤ÎÃç¤è¤·¡£U18¤ÇÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Ä¾Á°¤Î¹ñÆâ¹ç½É¤Ç"½é¤á¤Þ¤·¤Æ"¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢Èþ¶õ¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Û¡¼¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èþ¶õ¤Ï¡Ø¤â¤·Á°¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢º£¤ÏLINE¤äÅÅÏÃ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Èþ¶õ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡£¥ß¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¾®ÊÁ¡Ê177cm¡Ë¤À¤¬¡¢½ÓÉÒ¤Ç´ª¤¬¤è¤¯¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"Âç´ï"¤À¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢º£Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Îº´Æ£ºÌÇµ¡¢²ÃÃÏ½Õ²Ö¤Ë¼«¼çÎý½¬¤Ë¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤âÆÃ·±¤·¤¿¡£
¡ÖºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¡Ê½õÁö¤ÎÆþ¤ê¤¬¡ËÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¸«¤ä¤¹¤¤¤è¡Ù¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¡Ê²£ÅÄ¡Ë¼ÓÜ¿¹á¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¥ß¥É¥ë¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈñÁÀå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ®¾ð¤Ç¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£½Ð²ñ¤¤¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖU21À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µã¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦°ì¤ò³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÀäÂÐ³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤«¥·¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Ç¡Ù¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãç´Ö¤È¤ÎÀÀ¤¤¤¬¡¢ËÌÀî¤Î¥Ð¥ì¡¼¿ÍÀ¸¤òÀû²ó¤µ¤»¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËSV¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¿Ê³Ø¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬¡¢ÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ²ò¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÈSV¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤ÉËèÆü¤¬¿·¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤³¤Ç¤â¼þ¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢£±Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ï¤µ¤é¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤Ïà¥Ì¡¤Ë¾Ð¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ÎÁ°Ãû¤À¡£
¡Ê¸åÊÔ¡§¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡¢ËÌ¿®²ð¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ËºÇ¶áµ¤¤Å¤¤¤¿¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤ÎËÌÀîÈþºù¡Ö¤½¤³¤«¤éËÌ¤µ¤ó¿®¼Ô¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ËÌÀîÈþºù¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¡¦¤ß¤ª¡Ë
½êÂ°¡§¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«
2006Ç¯£´·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£177Ñ¡¦¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡£Éã¤Ï¾¾²¼ÅÅ´ï¡Ê¸½Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¡¢ËÅÄ¹çÀ®¥È¥ì¥Õ¥§¥ë¥µ¡Ê¸½¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ËÌÀîÍ´²ð¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø¹»£²Ç¯¤Î»þ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³ØÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£¾¾»³Åì±À¹â¹»¤Ç¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥¸¥¢U18Áª¼ê¸¢¡¢U19À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£U21À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£2025Ç¯¤Ë¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£