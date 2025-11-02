¡ÚMLBÆüËÜ¿ÍÁª¼êÎóÅÁ¡ÛÂçÄÍ¾½Ê¸¡§¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥·¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÂçÀ®¸ù ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼£³Ç¯È¾¤Îµ±¤
¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¤ÏÀ©µåÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÂçÄÍ¾½Ê¸ photo by Getty Images
MLB¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡ÁÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»
Ï¢ºÜ15¡§ÂçÄÍ¾½Ê¸
ÆÏ¤«¤ÌÀ¤³¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ°À×¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÄÖ¤ëº£Ï¢ºÜ¡£Âè15²ó¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÂçÄÍ¾½Ê¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
²áµî¤ÎÏ¢ºÜ°ìÍ÷¡Ó¡Ó¡Ó¡Ú¼Â¶·¥¢¥Ê¤¬Àä¶«¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡ª¡×¤ÎÍ³Íè¡Û
¡¡ÂçÄÍ¾½Ê¸¤¬»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¼Â¶·Ã´Åö¤¬¡¢"Hachimitsu!"¤È¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¿¶¤¬¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ä¾ÀÜ¡¢ÂçÄÍ¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬»°¿¶¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢"¥è¥Ã¥·¥ã¡ª"¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¡©¡¡¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î"I did it!"¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¶«¤Ö¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¤Ê¤Ë¤«¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¸À¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Í¡©¡Ù¤È¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
¡¡ÂçÄÍ¤Ï²£¼Ç·É°¦¹â¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤«¤éÅì³¤Âç¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜÄÌ±¿¤ò·Ð¤Æ1997Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï11¡£ÌîÌÐ±ÑÍº¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤òÁª¤Ö¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÄÍ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº·É¡¢Æ´¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¼«Ê¬¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1998Ç¯¤ÎÆüÊÆÌîµå¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤«¤éµå¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡£µÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂÎÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤È¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡¢£¶Ç¯´Ö¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2002Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢±þ»¥¤¹¤ëµåÃÄ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«Æþ»¥¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤«¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢2003Ç¯¤ÏÃæÆü¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤É¤ì¤À¤±½ç±þ¤Ç¤¤ë¤«»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¬......¡Û
¡¡ÂÑ¤¨¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢2003Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÆüÊÆÌîµå¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤¿¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£2004Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ö³«ËëÀï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¹ñ²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¹ñ²Î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÀïÆ®µ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ù¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åö½é¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÆâ¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤â¹â¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£´·îÃæ¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢40¡Á50µå¤ÏÅê¤²¤ÆÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï£²Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¸ª¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¡¢£¸²ó¤ËÅê¤²¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£´²ó¤ËÆÍÁ³¡¢¡Ø¥¢¥¡¢¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¨¤Ã¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¹²¤Æ¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç10µå¤¯¤é¤¤Åê¤²¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢ÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÍâÆü¤Î¿·Ê¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2004Ç¯¤Ï£·¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.75¡£34¥Û¡¼¥ë¥É¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£WHIP¡Ê£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤ÎÁíÏÂ¡Ë¤Ï1.06¤ÈÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥·¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÄÍ¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2005Ç¯¤Ï22¥Û¡¼¥ë¥É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢2006Ç¯¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î£³·î¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¤âÅö½é¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÞ¤¨Ìò¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ø¤È¾º³Ê¡£2¾¡4ÇÔ32¥»¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤â¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Îµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢£··î¾å½Ü¤Þ¤ÇWHIP¤Î¿ôÃÍ¤Ï1.08¡£ÂçÄÍ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Éª¤òÄË¤á¤Æ£··î£¹Æü¤Ë¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤«¤é¤ÏºÆ·ÀÌó¤ÎÂÇ¿Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2008Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ß¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ËÂçÄÍ¤¬¸ø¼°Àï¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï2014Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¢¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¿®Ç»¥°¥é¥ó¥»¥í¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤â¡¢Éª¤Î¸Î¾ã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é......ÂçÄÍ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÛ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â£´Ç¯´Ö¤ÇÂçÄÍ¤¬¸«¤»¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âÁ¯¤ä¤«¤Êµ²±¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÚProfile¡Û¤ª¤ª¤Ä¤«¡¦¤¢¤¤Î¤ê¡Ê2003¡Á07Ç¯¤Ï¾½Â§¡Ë¡¿1972Ç¯£±·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£²£¼Ç·É°¦¹â¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡½Åì³¤Âç¡½ÆüËÜÄÌ±¿¡£1996Ç¯NPB¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡Ê¶áÅ´¡Ë¡£2003Ç¯12·î¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·Ð¤Æ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¡£2003Ç¯¤«¤é2007Ç¯¤Ï¡Ö¾½Â§¡×¤ÇÅÐÏ¿¡£
¡üNPB½êÂ°Îò¡Ê£·Ç¯¡Ë¡§¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ê1997¡Á2002¡¿1999¡ÁÂçºå¶áÅ´¡Ë¡½ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ê2003¡Ë
¡üNPBÄÌ»»À®ÀÓ¡§14¾¡23ÇÔ137¥»¡¼¥Ö¡Ê305»î¹ç¡Ë¡¿ËÉ¸æÎ¨2.39¡¿Åêµå²ó350.2¡¿Ã¥»°¿¶474
¡üMLB½êÂ°Îò¡Ê£´Ç¯¡Ë¡§¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2004¡Á05¡¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¡Ý¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê2006¡Á07¡¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë
¡üMLBÄÌ»»À®ÀÓ¡§13¾¡15ÇÔ39¥»¡¼¥Ö74¥Û¡¼¥ë¥É¡Ê236»î¹ç¡Ë¡¿ËÉ¸æÎ¨2.44¡¿Åêµå²ó232.0¡¿Ã¥»°¿¶217¡¡¡ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£±Ç¯¡Ë¡§0¾¡0ÇÔ0¥»¡¼¥Ö¡Ê£³»î¹ç¡Ë¡¿ËÉ¸æÎ¨0.00¡¿Åêµå²ó3.0¡¿Ã¥»°¿¶0¡Ê2005¡Ë
¡üÆüËÜÂåÉ½Îò¡§2006Ç¯WBC¡ÊÍ¥¾¡¡Ë