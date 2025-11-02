¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û£³ºÐÇÏ¤¬¡Ö£²¶¯¡×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¡·êÅÞµ¼Ô¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¼ÂÀÓ¤¢¤ë¸ÅÇÏ£²Æ¬¤ÎµÕ½±
¡¡ÅÁÅý¤Î£Ç£É¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬11·î£²Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö²´ÇÏ»°´§¡×¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î26Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤òÁªÂò¤·¤¿£³ºÐÇÏ£²Æ¬¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¡¢Á°Áö¤Î£Ç¶¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡Ê£¹·î15Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤È¡¢»©·î¾Þ¤Ç£³Ãå¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç£²Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤é£³ºÐÇÏ¤Î¡Ö£²¶¯¡×¤ÈÎòÀï¤Î¸ÅÇÏ¤È¤ÎÂÐ·è¤¬º£Ç¯¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï£·¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤È¤«¤Ê¤ê¿®ÍêÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö£±ÈÖ¿Íµ¤¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥Ä¡¼·èÃå¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¡£¼Â¤Ï¥Ò¥â¹Ó¤ì·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸¦µæ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆ£ÅÄ¹Àµ®µ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡Ö£²¶¯¡×¤Ë¤è¤ë·èÃå¤Ï¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê£±ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¡¢¥µ¥È¥Î¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê£²ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤¬£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿2017Ç¯¤Î¤ß¡£¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤È¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö£²¶¯¡×¤È¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¸å¼Ô¤¬¾¡Íø¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÁ°¼Ô¤Ï13Ãå¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¤Î¡Ö£²¶¯¡×¤À¤Ã¤¿2018Ç¯¤â¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¸å¼Ô¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÁ°¼Ô¤¬10Ãå¤È»´ÇÔ¡£¥é¥Ö¥ê¡¼¥Ç¥¤¤È¥¨¥¤¥·¥ó¥Ò¥«¥ê¤¬¡Ö£²¶¯¡×¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿2015Ç¯¤Ï¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÁ°¼Ô¤¬²÷¾¡¤·¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¸å¼Ô¤Ï£¹Ãå¤ÈÇÏ·²¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö£²¶¯¡×¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤¿¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ÏÁêÅö¹â¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥â·ê¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹¥ÇÛÅö¤òÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£Æ£ÅÄµ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡¤Á»þ·×¤ÏÎ®¤ì¤¬ÃÙ¤¯¤È¤â¡¢ÎÉÇÏ¾ì¤Ê¤é£±Ê¬57ÉÃÂæ¤¬É¬Á³¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Â®¤¤»þ·×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÏÆÃÍ¤Î·è¤á¼ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤äÁö¤ê¤«¤é¡¢¤½¤Î"·è¤á¼ê"¤¬¤¢¤ëÇÏ¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÆ£ÅÄµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£³ºÐ»þ¤Ë£Ç£É¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤À¡£
Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡¡photo by Sankei Visual
¡ÖÂÎ¼ÁÌÌ¤Î¼å¤µ¤ä¡¢ÇÏ¼ç¡¦ËÒ¾ì¥µ¥¤¥É¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï¸½Ìò¤Ç¤â¿ï°ì¤ÎÂ¸ºß¡£Ä¹¤¯¼çÀï¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤â¡¢£³ºÐ»þ¤ÎÆ±ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÌÆÇÏÆó´§ÇÏ¡Ê¥ª¡¼¥¯¥¹¡¢½©²Ú¾Þ¡Ë¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÁö¤Ç¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Å¬µ÷Î¥¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ëÀï¤òÃæ¿´¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Õ¤Î£ÇIIIÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡Ê£´Ãå¡££²·î£¹Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÏÂÀ¤á»Ä¤ê¡£³¤³°£Ç£É¤Î¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¡Ê£·Ãå¡££´·î£µÆü¡¿¥á¥¤¥À¥ó¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ÎºÝ¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Îµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢£Ç£É°ÂÅÄµÇ°¡Ê£´Ãå¡££¶·î£¸Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Î»þ¤Ï£±½µÁ°¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬ÁÛÄê³°¤ÎÄ´¶µ¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇÔ°ø¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤³¤Î½©¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢£Ç·¿·³ãµÇ°¡Ê£¸·î31Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤«¤é»ÏÆ°¡£·ë²Ì¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é£¶Ãå¡£°µÅÝÅª¤Ë³°ÍÍø¤ÎÇÏ¾ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¡¢ºÇÆâÏÈÈ¯Áö¤Ç¸·¤·¤¤¶¥ÇÏ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Éé¤±Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤È¤â¤È½ë¤µ¤Ë¼å¤¤ÇÏ¤Ç¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥°¥ó¥°¥óµ¤ÇÛ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃæ´Ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ»¤»ÇÏ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á°Áö¤è¤ê¤âÃæ¿È¤ÎÇ»¤¤Ä´¶µ¤ò¾Ã²½¡£ÇÏÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤äÌÓ¥Å¥ä¤âÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¡¢¤¤¤¤º¢¤ÎÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ×¡¹¤Ë¾õÂÖÌÌ¤¬À°¤Ã¤Æ¡¢¾ò·ï¤â¤³¤ÎÇÏ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç·Þ¤¨¤ëÂç°ìÈÖ¡£°ìÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ£ÅÄµ¼Ô¤Ï¤â¤¦£±Æ¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¨¥³¥í¥ô¥¡¥ë¥Ä¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Ãæµ÷Î¥Ï©Àþ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤¿ºòÅß¤«¤é¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬Ãø¤·¤¯¡¢£Ç£ÉÂçºåÇÕ¡Ê£´·î£¶Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤ÏÉÔÍø¤Ê³°ÏÈÈ¯Áö¤Ê¤¬¤é£´Ãå¤È¸«¤»¾ì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ä£Ç·ÃæµþµÇ°¡Ê£¸·î17Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï¡¢£·Ãå¡¢£´Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤Ç¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤¿¤À¤±¡£ÎÏÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï¢Àï¤ÎÈè¤ì¤âÈ´¤±¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°Áö¤ÎÃæµþµÇ°¤«¤é¡¢¶ñ¹ç¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤âÁà½ÄÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿º£¤Ê¤é¡¢Åìµþ¤Î2000£í¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Î¤Û¤¦¤¬¶¥ÇÏ¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ¨¤²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Î½ÐÊý¤ÏÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¹ÔÇÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¡£¹¥°Ì¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¶î¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸ÅÇÏ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¤Ê¤¤£³ºÐÇÏ£²Æ¬¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤·¤½¤¦¤Êº£Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê¸ÅÇÏ¤¬¿Íµ¤Çö¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¹Ó¤ì¥à¡¼¥É¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤¬¹âÇÛÅö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£