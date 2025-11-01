一途に愛されている証拠です。男性が本命だけにする「愛情表現」
男性は本気で好きな女性に対して無意識で今回紹介する「愛情表現」をしているもの。
大好きな彼から一途に愛されているのか、ぜひチェックしてみてください。
｜常に気にかけてくれる
男性が、女性の気分や体調の変化にすぐ気がつくことは、その女性を本命と思っている証拠。
いつも彼女の顔色をよく見ているからこそ、気づけるのです。
なので、あなたが気分や体調を悪そうにしているとき、本気で心配して声をかけてくれるなら、
｜小まめに連絡してくる
男性は、本命の女性には小まめに連絡する傾向にあります。
本気で好きな人には、相手に心配をかけたくない気持ちがあるからです。
また、用件がなくても常につながりを感じていたいために連絡をすることも。
「なんの用？」と言いたくなるようなときに彼から連絡がきたら、本命サインなのです。
｜プレゼントやデートにお金を使ってくれる
本命の女性に対して出費を惜しまないことも愛情表現の１つ。
こまめにプレゼントをくれたり、よく奢ってくれたりする気づかいは本命だからこそなのです。
誕生日やクリスマスなどのイベントごと以外で、普段からあなたのためにお金を使ってくれるかを観察してみてください。
｜丁寧にエスコートしてくれる
ドアを開けてくれたり、椅子に座る時にサポートしてくれたりなど、丁寧にエスコートしてくれるのも本命の証拠。
好きな女性だからこそ、男性は適当に扱えないのです。
また、ヒールのある靴を履いている時には、歩きやすい道を選んでくれるか、何かと手をとってくれるかなど、
機転よく対応してくれるかも観察してみましょう。
男性は本命の女性に対して無意識に気遣いをしているもの。
もし、あなたの彼に当てはまっているなら、一途なその気持ちにきちんと応えてあげてくださいね。
