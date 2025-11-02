本日誕生日！ 深田恭子「主演連ドラ」人気ランキング 第1位は超鈍感アラサー女子演じたラブコメ！
1990年代末から今なお活躍を続ける人気女優・深田恭子。クランクイン！では、本日11月2日に43歳の誕生日を迎えた彼女が主演した連続テレビドラマについて人気アンケートを実施。第1位に輝いたのは、2018年放送の『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）だった。
今回の結果は、クランクイン！が2025年10月27日〜31日までの5日間で「あなたが好きな『深田恭子の主演連続テレビドラマ』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大3作品まで。70名から回答があった。
ダントツの57票を獲得した『初めて恋をした日に読む話』は、持田あきによる同名コミックを原作に、恋も仕事もしくじっている超鈍感なアラサー女子・春見順子（深田）が自分の人生を取り戻すべく奮闘し、かつタイプの違う3人の男性からアプローチされるラブストーリー。ピンク髪の不良高校生、“ゆりゆり”こと由利匡平を演じた横浜流星も、本作をきっかけに大ブレイクを果たしている。
本作に投票した回答者からは、「深キョンが最高に魅力的な作品だったから。毎エピソードずーっと胸キュンでした」「深田恭子さん、横浜流星さんが原作通りでお似合いでした」「ゆりゆり役の横浜流星さんとのカップリングが最高で、年上女性の魅力を打ち立てた作品」「男性3人とのラブコメですが、登場人物全て愛おしい。それぞれに応援したくなる作品です」「アラサーしくじり塾講師春見順子役が最高に魅力的でした。ゆりゆりを演じた横浜流星さんとの並びがとてもお似合いで今でも度々見返す大好きなドラマ」といった声が寄せられている。
