◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北中央支部予選 ▽１回戦 仙台中部ボーイズ９―０仙台ボーイズ＝５回コールド＝（１０月２５日、大崎・鹿島台中央野球場）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選が１０月２５日、開幕した。仙台中部ボーイズは、今年４月に仙台育英学園秀光ボーイズ（休部）から“移籍”した高橋快知（２年）の投打に渡る活躍で仙台ボーイズを下した。

※ ※ ※

力強い投球でスコアボードにゼロを並べた。仙台中部の先発・高橋快が４回を投げて２安打無失点。これが公式戦初先発だと感じさせない投球に、「ストライク先行で打たせて取る投球ができた」と納得の表情だ。

仙台には９月の角田商事杯の初戦で勝利も、高橋快は２番手で登板し制球を乱して１回３失点と後悔が残った。「リベンジしたい気持ちはありました」という言葉通りの快投だ。

かつて仙台育英学園秀光に所属し、下級生でレギュラーを獲得も、活動が縮小となり、今年４月に仙台中部に移籍した。「小学校から仲のいい選手もいるし、全国に行くならここ、と思った」と高橋快。打撃でも４番に座り、３打数３安打１打点と投打でチームを引っ張っている。準優勝に終わった角田商事杯の悔しさを晴らす全力プレーで勝利に貢献する。