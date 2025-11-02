◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ（ＷＳ）最終第７戦、敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席した。

前日の第６戦終了後には先発投手を明かさなかったが、大谷翔平投手（３１）が中３日で先発することが発表された。１９９８年〜２０００年のヤンキース以来で、球団としては史上初のＷＳ連覇をかけた大一番を二刀流に託した。１０月２８日（同２９日）に本拠地でＷＳ第４戦に先発した大谷。７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手になったが、そこから中３日で再び二刀流出場する。メジャーではエンゼルス時代の２３年４月に一度だけ中３日の経験があるが、その時は降雨中断の影響もあり、２回降板からの中３日だった。

２勝３敗で迎えた前日３１日（同１１日１日）の第６戦では、先発の山本由伸投手（２７）が６回５安打１失点６奪三振。３試合連続完投はならなかったが、ポストシーズン（ＰＳ）通算６勝目で日本人最多記録を更新し、逆王手をかけた。山本はダルビッシュ有、田中将大を渡米２年で超えた。３―１と２点リードの８回から登板した佐々木朗希投手（２３）は回またぎとなった９回に無死二、三塁の大ピンチを招いて降板したが、当初は第７戦の先発が有力視されていたグラスノーが４番手で“神リリーフ”を見せて試合を締めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷は８回に３試合、１７打席ぶりの安打となる左中間フェンス直撃の二塁打を放つなど３打数１安打１四球だった。

山本は「（第７戦は）できれば応援を頑張りたい（笑）」と話していたが、この日の試合前もキャッチボールを行った。勝っても負けても今季最終戦を前に、指揮官は「全員は登板可能だ」とし、「彼（山本）自身は『もし調子が良ければぜひ投げたい』と言っている。彼の姿勢はもはや肉体的な次元を超えていて、これはメンタルの領域だ。彼は私が見てきた選手の中でも、精神的に最も強い選手の一人」と称賛した。ＷＳ第２戦で完投勝利した山本は延長１８回の死闘となった第３戦で結局登板はしなかったものの、幻の１９回に向けてブルペンで登板準備する姿があった。