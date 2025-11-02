◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第３戦 スケートカナダ 第２日（２日、カナダ・サスカトゥーン）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本勢は友野一希（第一住建グループ）が９２・０７点で２位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が８９・８０点で４位発進した。世界王者のマリニン（米国）が１０４・８４点で１位だった。

今季ＧＰシリーズ初戦を迎えた友野は、冒頭の４回転―３回転トウループの連続ジャンプから、４回転サルコー、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）と着氷。ジャンプでわずかにミスが出て、苦笑いだった。三浦は冒頭の４回転サルコー―３回転トウループの連続ジャンプ、トリプルアクセル、後半の４回転トウループは着氷が乱れたが演技をまとめ、合計１０位だった第１戦のフランス大会からＳＰで約２点伸ばした。

男子日本勢は今季、第２戦の中国杯で佐藤駿（エームサービス、明大）が優勝。唯一のメダルで、今大会圏内の友野、三浦の２人がダブル表彰台に挑む。１日に行われた女子ＳＰでは、千葉百音（木下グループ）が１位発進しており、この日のフリーでＧＰシリーズ初優勝を目指す。