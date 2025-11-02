¥Ð¥ë¥µ¿ÀÆ¸¥ä¥Þ¥ë¤¬¡È²È¡É¤ò¹ØÆþ¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¬²áµî¤Ëµï½»¡Ä18²¯±ßÄ¶¤¨Âç¹ëÅ¡¤Ë¸½ÃÏÃíÌÜ
¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊFW¥ä¥Þ¥ë¤¬¿·µï¤ò¹ØÆþ
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬¿·µï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤â¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Ô¥±¤ÈÅö»þ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¤Î¥·¥ã¥¡¼¥é¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤À¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Î10ÈÖ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À18ºÐ¤Î¿ÀÆ¸¤À¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤ÏÌ¾DF¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤è¤¦¤À¡£µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥Ô¥±¤È¥·¥ã¥¡¼¥é¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿869?¤È371?¤Î2¤Ä¤ÎÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤ò¹ØÆþ¡¢¤½¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï1050Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó18²¯7500Ëü±ß¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ä¥Þ¥ë¤¬½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯°ú¤Ã±Û¤·¡¢¤¤¤È¤³¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ä¥Þ¥ë¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë