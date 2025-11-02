1987年正月、北アルプス・槍ヶ岳登頂をめざした3人の男性が行方不明になった。猛吹雪の中、彼らはどこに消えたのか。聞き集めた他パーティの証言から三人の軌跡を追い、推理を重ねていく山仲間と家族は、苦悩のうちに、やがて大きな謎に直面する――。

写真はイメージです ©RATM/イメージマート

◆◆◆

「槍ヶ岳をめざした3人パーティが下山してこない」捜索第一隊として駆けつけた４人の仲間たち

その小さな木村小屋の戸口に、腕組みをして、主人の木村勝男が立っていた。1987年1月5日の午後のことである。

北アルプス南部遭難対策協議会の副会長を務めている木村は、その日の朝、槍、穂高、常念（じょうねん）山域の山岳遭難対策を受け持っている豊科（とよしな）警察署から、槍ヶ岳をめざした3人パーティが下山してこないので、仲間の捜索隊4人が今から下山口の上高地にむかう、指導してやってくれと電話で依頼を受けていたのだった。

主人は、もうやってくる頃だろうと戸口に立っていたのである。登山者はたいてい午前中に木村小屋に立ち寄り、入山届や下山届を出していく。ところが午後2時半をまわった頃になって登山姿の男たちは、下から登ってきた。木村勝男は、捜索隊がやってきたなと見当をつけ、その4人の男たちにむかって、たかびしゃに叫んだ。

行方不明になったのは「のらくろ岳友会」のメンバー

「なんなんだ、なんなんだ！ 遅かったじゃないか。いったいどうしたっていうんだ」

事情を最初はやさしく聞かないのが主人のくせである。4人の男たちは身を固くして、

「どうも、のらくろ岳友会です。お騒がせしますが、どうかご指導ください」とつぎつぎに頭をさげた。

1986年12月28日、槍ヶ岳をめざして縦走に出かけたのらくろ岳友会の三枝悦男（さえぐさえつお、仮名・30歳）、宮崎聡司（みやざきさとし、28歳）、橋本正法（はしもとまさのり、25歳）は、予備日を過ぎても下山せず遭難が懸念された。

のらくろ岳友会冬季合宿の留守本部を引きうけた杉本茂は、最終予備日である1月4日になっても3人から下山連絡が入らなかったので、会員に招集をかけた。

その結果、捜索第一隊として駆けつけたのは、会のオールドメンバー、前代表の宮下真史と杉本茂、近澤亘、片山光広の4人である。彼らは予備日の切れる1月4日夜、東京を出発、5日早朝、杉本茂名で豊科署に正式の捜索願を出し、警察の指示にしたがって、3人の下山口に予定されていた上高地に転進してきたのだった。

「計画は、どういうことで入山したんだ？」行方不明になった3人の登山計画とは？

小屋のストーブを囲んで、すぐさま対策会議が開かれた。まず、山小屋の主人がきり出した。

「計画は、どういうことで入山したんだ？」

宮下が3人の計画書を主人に手渡し、緊張した声で説明をはじめた。その概要をまとめるとつぎのようになっていた。

（1）12月28日、大糸線有明（ありあけ）駅から宮城（みやしろ）までタクシーで入り、ここから歩きはじめ、中房（なかぶさ）温泉を経て合戦尾根（かっせんおね）にとりつき、尾根の中間地点にある合戦小屋前で幕営。

（2）12月29日、合戦小屋から燕山荘（えんざんそう）に登り、縦走路を槍方向にたどって大天井（おてんしょう）岳を直登し、真下にある大天荘（だいてんそう）テント場で幕営。

（3）12月30日、大天荘から大天井岳に登り返し、喜作（きさく）新道をたどってヒュッテ西岳前に幕営。

（4）12月31日、西岳から東鎌（ひがしかま）尾根にとりつき槍ヶ岳に登り、槍の冬期小屋で幕営。

（5）1月1日、槍から大喰（おおばみ）岳を通り、南岳から、横尾（よこお）尾根を下り、横尾で幕営。

（6）1月2日、横尾から上高地を経て沢渡へ下山。

エスケープルート（天候悪化や体調を崩してメインルートの登行が不可能になったときのために、予備として設定しておく逃げ道）は、常念。予備日は1月3日と4日。

「冬山経験は何年あるんだ？」と山小屋の主人に聞かれ…

ここまで説明を終えると、小屋番のアルバイトが、しゃきしゃきに凍った野沢菜の漬物を皿に盛って番茶といっしょにそっと差し出した。4人は手をつけずにかしこまって座っていた。

「その3人は、暖をとる知恵はあるかね」と、主人はしばしの沈黙を破ってたずねた。「それは心得ています。メタ（固型燃料）のないとき、ティッシュペーパーに油をしみこませて燃やし、コンロをプレヒートさせたこともありますし、木切れを集めて燃やす術なども知ってます」

と、片山が答えた。主人は続けてたずねた。

「冬山経験は何年あるんだ？」

「はい、リーダーの三枝は、10年です」

この宮下の答を聞いて、主人はうなずきながら、

「そうか、今、生きている可能性は充分ある！」と強く言った。

山小屋の主人が身を乗り出して「必ず生還する」と断言した理由

「パーティが、ちゃんと装備を持って入山していれば、からだが動かせなくなるような事故に遭ってなければ、必ず生還する。からだがな、濡れてなければ死ぬようなことはない」

たかびしゃだった口調は消え、主人は身を乗り出して断言した。4人はホッと息をつき顔を見合わせた。アルバイトにこの安堵（あんど）感が伝わったのだろう。今度は野沢菜の追加がさっきとはうって変わって威勢よく出てきた。主人はそれをバリバリ噛みながら語りはじめた。

「今年の天気はな、十数年来、なかった天気だ。例年に比べて雪が少ない。そして寒くない。ただしだ……天気の変わり方が激しいんだよ。その日の天気で、つぎの日の朝から昼までの天気がわかるのが普通だ。ここに30年から暮らしている自分の経験からすれば、その予想の当たる確率も高いという自信がある。

ところがだ。今年のやつは、たとえば、つぎの昼まではもつと予測しても、朝になったら雪が降り出す。猫の目のようにクルクル変わるのが、今年の特徴よ。崩れるのが早い。天気が長続きしない。ベテランでも判断に迷ったはずだ。年末の30日は晴れた。しかし、その夜から元旦の朝まで吹雪になった」

「仮に遭難の3人が動けなくなっているとしたら…」

主人は天気図をめくりながらつぶやいた。

「のらくろの3人がこのとき、どこでこれに耐えたかだな」

木村勝男の言葉どおり、1月5日の好天は夜になると一変し、雪になった。夜が明けてみると、積雪は松本で15センチ、木村小屋前で20センチ。

「山は30センチ積もっただろう」と、木村小屋で一夜を明かした4人のメンバーにむかって主人が告げた。仮に遭難の3人が動けなくなっているとしたら、それは、彼らを覆い尽くしてしまう雪量だった。計画書から推し量（はか）れば、3人が“槍に進むか、それとも常念方向に進路をとるか”を、12月30日朝、大天井岳直下のテント地で選択したはずである。

進路選択の分岐点である大天井岳に、雪が降る前に入って捜索をはじめたいと願っていた宮下と近澤は、木村小屋前の根雪の上にまた降り積もった雪を見てくやしがった。

警察署には何回も「ヘリを飛ばせ」とせっついていたが…

今日は是が非でもヘリコプターを飛ばして、宮下、近澤を大天荘テント場に吊り下ろしてもらい、消えた3人の2日目までのコースを入山地点にむけて逆行する計画を立てていた。出動の準備をととのえて待っていると雪は降りやんだものの、一面にガスが立ちこめてしまい、入山が危うくなってきたのである。

4人が小屋に到着した直後から、主人の木村は豊科署に電話を入れ、何回も「ヘリを飛ばせ」とせっついていた。北アルプス南部遭難対策協議会は、槍、穂高をかかえる安曇村の村長が会長となり、豊科警察署、山小屋経営者、それに山岳救助に実績をもつ民間の東邦航空のヘリコプター・パイロットがネットワークを組み、ことにあたることになっていた。

長野県警にもヘリコプターはあったが、機体が大きすぎて山岳地帯の低空飛行には不向きだった。そこで穂高や槍の谷々の乱気流を縫って長年飛行を続けてきた実績と技術を持つ東邦航空が、警察を通じて遭難者の家族や山岳会の要請を受け、飛ぶことになるのだった。

1987年、年明けとともに東邦航空ヘリコプターはフル回転となった。1月1日、槍ヶ岳北鎌尾根四峰で重傷を負った日大山稜会メンバーの救出、東天井（ひがしてんじょう）岳で凍傷を負った九州登高会メンバーの救出、1月3日は槍ヶ岳北鎌尾根での日本登攀（とうはん）倶楽部の重傷者救出と続いていた。

「オーイ、どうした、ヘリは！」ヘリ催促の電話を入れたが、らちがあかず…

さらに年末から年始にかけておこった西穂2件、滝谷（たきたに）1件の遭難地点を捜索するために、東邦航空のヘリコプターの奪い合いになっていたのである。

じつは1月5日、東邦航空のヘリが、西穂高岳捜索の足をさらにのらくろパーティのために延ばして、槍─東鎌尾根─常念のルートを飛んでいた。同乗した豊科警察署の山本巡査部長は、東邦航空の篠原パイロットとヘリから降りて、常念冬期小屋を捜したが、手がかりなしという知らせが木村小屋にも入っていた。

1月5日の飛行捜索の及ばなかった大天井岳から、入山地点にむけて足で捜索するという宮下、近澤の計画書を手にして主人は、ヘリ催促の電話を入れたが、らちがあかなかった。1時間も経つと、主人は切迫した声で、「オーイ、どうした、ヘリは！」と、電話口にむかってどなっていた。そうこうするうちに、ようやく上高地では視界が広がっていった。

「このままでは生きている者も雪をかぶって駄目になる」

しかし、ヘリが飛びたつ松本空港から梓川にかけての下界には、逆に霧が発生していた。捜索ヘリは何回か、その霧を突き抜けようと試みたが、視界不良のため梓川を越えることができず、断念して空港にもどるしかなかった。ヘリが空港にもどると下界は晴れ、一方また、山にはガスがたちこめて飛行は延期された。

山と下界の天気のシーソーゲームに翻弄（ほんろう）されながら、のらくろ岳友会の4人は、「冬山10年の経験なら充分生きている可能性はある」という木村勝男の言葉に望みをたくし、木村小屋の外に出て、小屋に曲がり込む下山路の角に立った。

ヘリコプターは飛べず、二重遭難を恐れて警察から入山捜索はやめたほうがよいと指導を受けた以上、残された方法は、ポツリポツリと現われる下山者から情報を集めることだけだった。

しかし正月も6日ともなると、年末からくり出していた登山者もほぼ下山しつくしており、やってくるかどうかわからぬ下山者たちを、足踏みして寒さをうちはらいながら待つことしかできない自分へのいらだちがつのってきた。

山に入って捜し出すために登ってきた4人は、このままでは生きている者も雪をかぶって駄目になる、4人揃って足踏みでは能がない、他によい方法はないかと話し合った。

その結果、ヘリ飛行のチャンスにかけて木村小屋に待機する宮下・近澤組と、警察情報を集めながら、下山口の中房温泉に近い豊科で捜索指揮にあたる杉本・片山組に分かれることになった。

「大喰岳で3人に出会った」という単独登山者の証言

話がまとまったちょうどそのときのことである。河童橋方向から、小柄な登山者が歩いてきた。時計は午前10時を回っていた。その登山者は、疲れた様子もなく、ただ白い道に、ひょうひょうと姿を現わした。槍ヶ岳を踏んで下山してきた単独行者、原実は、4人の質問に答えて、つぎのように語ってくれた。

──1月3日の朝10時頃だったと思います。私が槍をめざして大喰岳を下りはじめたとき、3人パーティに会いました。3人のうちの先頭の1人が「東鎌をやってきた」と言っていました。

──どちらも耐風姿勢をとっていましたから、背丈や顔などはわかりません。私は下り、3人パーティは、大喰岳山頂にむかって登っていきました。

──はい、たしかに「東鎌をやってきた」と言っていました。

東鎌尾根をたどり槍ヶ岳に登った3人パーティに、1月3日午前10時に大喰岳で出会った、という原証言は、その日続々とやってきた捜索隊員に、たちまち広まった。捜索開始時点でキイポイントとなったこの証言の周辺を追って、風雪の縦走路が、次第に明らかになってゆく。

