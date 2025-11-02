¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¡SGÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û¿·°æÆüÏÂ¡¡½éÆü8Ãå¤«¤éµÕ½±¤Î½à·èÆþ¤ê¡¡»þ·×¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤Ä¤«¤ó¤À
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè57²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡4ÆüÌÜ12R¡¢¿·°æÆüÏÂ¡Ê22¡á°ËÀªºê¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÀèÆ¬¡£¾¡¤Ã¤¿ÍµÈÃ¤Ìé¤Ë¤ÏÁá¡¹¤È¤«¤ï¤µ¤ì¡¢ÉÍ¾¾¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢ÌÚÂ¼ÉðÇ·¤Ë¤â¥Ñ¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·üÌ¿¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤Ç3Ãå¡£Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï»à¤Ìµ¤¤Ç²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¤Î°µ¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬²¿¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½éÆü8Ãå¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¾å°ÌÃå½ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯²ó¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ãÀï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â²æ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤Ë±¿¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈÓÄÍ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾å¼ê¤ËÀÚ¤ëÈë¤±¤Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£Âç»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤ÎÊÁ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ëÃÏÅÀ¤Ë¿Ë¤¬ÅþÃ£¤·¤¿¤éÈ¯¿Ê¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤â°ËÀªºê¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤À¤¬¡¢ÈÓÄÍ¤Ç¤Ï¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»þ·×¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤À¤«Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Î»þ°ÊÍè¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¡×¡£´¶À¤ËÇ¤¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¿·°æ¤À¤¬¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Áö¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬À®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤À¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£µ¤¸õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¡£½à·è9R¤Ï8ÏÈ¤«¤é¤ÎÈ¯¿Ê¤À¤¬¡¢»þ·×¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿·°æ¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£