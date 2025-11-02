〈猛吹雪の冬山で3人のベテラン登山者が遭難、何日も連絡が取れず…「彼らはどこに消えたのか」捜索を始めた仲間たちが直面した“大きな謎”〉から続く

1987年正月、北アルプス・槍ヶ岳登頂をめざした3人の男性、三枝悦男（さえぐさえつお、仮名・30歳）、宮崎聡司（みやざきさとし、28歳）、橋本正法（はしもとまさのり、25歳）が行方不明になった。

猛吹雪の中、彼らはどこに消えたのか。聞き集めた他パーティの証言から三人の軌跡を追い、推理を重ねていく山仲間と家族は、苦悩のうちに、やがて大きな謎に直面する――。

ここでは、捜索に関わった当事者・泉康子氏の著書『いまだ下山せず！ 増補改訂版』（宝島社文庫）より一部を抜粋して紹介する。



1月5日、テレビニュースがはじめてのらくろ岳友会3名の遭難を伝えた

「東京都清瀬市に事務所を持つ、のらくろ岳友会の3名は、三枝悦男さんをリーダーに槍ヶ岳をめざして入山したまま、下山予定の1月2日を過ぎても下山せず、仲間4人が捜索にむかいました」

1月5日、昼12時のテレビニュースは、はじめてのらくろ岳友会3名の遭難を伝えた。正月気分も抜けきらぬ午前中の仕事を終えて、スイッチをひねった友人たちの耳に、それは突然飛び込んできた。

「まさか、あの宮崎ではないだろうな」

「橋本？ あいつ、山やってたのか？」

みな、それぞれに自分の知る三枝や宮崎、橋本に結びつける間に血が引いた。本田技研朝霞（あさか）研究所に勤める宮崎聡司の同僚である河崎豊和は、暮の宮崎の一言を思い出し、立ちつくした。

会の事務所に見舞いや問い合わせの電話が殺到

10日前の仕事納めの日の昼、社員食堂の行列のなかに、その夜、山に出かける宮崎を見つけ、

「やあ、宮崎君、調子はどーお？」と声をかけた。

「今回は、緊張してる」

宮崎の答はこれだった。昨年、一昨年と、正月に槍ヶ岳登頂を目指し、2度敗退している宮崎の今回にかける気迫が、口数を少なくさせていた。

たちまち、会の事務所になっている清瀬市の杉本茂の家と、神奈川県藤沢市の三枝の留守宅に、3人の友人、知人、会友からの見舞いや問い合わせの電話が殺到した。

三枝悦男の妻・桂子は「絶体絶命ではない」と自分に言い聞かせ…

のらくろ岳友会は、東京都世田谷区成城にある広域通信制の科学技術学園高等学校の職員、佐野真史（のちに宮下と改姓）が、同僚の杉本茂、泉康子、それに卒業生の山室悦男（のちに三枝と改姓）らを誘って、1976年10月に結成された。前年の暮、創立10周年をむかえたばかりだった。その間、のらくろを通り過ぎていった男女は37名だった。

辞めていった会員は、会友として名を連ねてはいたが、正会員は常時12、3名。春、夏、秋、冬と季節ごとにパーティを組んで、北や南アルプスへ出かけていくといった、どこの街にでもある小さな山の会である。しかし会員と山行をともにした者の数は、100名近くにもなっていた。

のらくろは、めざした山の高さは高くなかったが、その裾野は、一人ひとりの会員の山友達をも巻き込んで広がっていたのである。

その山友達からつぎつぎに電話が入ってきた。杉本の妻、純子は、メモをとりながら電話を受け、捜索の現状を伝えた。1月5日から数日間、日常の買物は子どもたちの役目になった。2年前の暮、三枝から岩登りの楽しさを教えてもらった小学5年生の杉本創太は、今できる手伝いはこれだと思い、妹のさやと力を合わせてスーパーの棚から野菜や肉をカゴに入れたという。

三枝悦男は、同じ会の会員であった三枝桂子（仮名）と結婚して2年が経っていたが、桂子は夫を呼ぶときも、語るときも、会員が呼び慣らわしていた山室の山、山キチの山をとった愛称“ヤマちゃん”で通していた。そのヤマちゃんが帰ってこない。

桂子は5日の昼前から新聞社の取材に応じた。出かけるとき、「冬山のことだから、あわてないで下りてきて」と送り出していることを考え、予備日オーバー2日は絶体絶命ではないと、自分に言い聞かせながら、1つひとつの電話をつとめて冷静に受け、自然な語り口でさばいた。宮崎の義姉からの問い合わせの電話口で、「桂子さん、いつもそんなに落ちついていらっしゃるの？」と、言われたほどだった。

「3人が下りてこないんだよ」「遭難したと判断せざるを得ない」と電話が…

郷里熊本に帰っていた私の元に、「3人が下りてこないんだよ。すぐ帰京して！」と、杉本から電話が入ったのは、4日夜9時だった。その日1日の、山とは縁遠い世界からの切り替えがきかず、杉本にむかって、「えっ、どうして下りてこないの？」と、トンチンカンな応対をした直後、

「とにかく、今夜まで3人から連絡がない。遭難したと判断せざるを得ないんだよ。宮下、近澤、片山と僕で、今から現地に入るんだ。すぐ東京に帰ってみんなと連絡をとり、第2次捜索隊を組織してくれよ」という杉本の言葉に、

「はい、わかりました」と返事しながら、やっと事態をのみこんだ。暮の27日新宿駅で見送った3人が帰ってこないのだ。翌朝年老いた母が、出かけようとした私の背中にむかって言った。

「あんたがとり乱してはいけないよ。たとえヤマちゃんたちに、もしものことがあったとしても、山にあこがれ続けたんだから、あんたがその意を継いで処置してあげなさい」

「槍をめざした3人、下山せず」と夕刊でも報じられて…

熊本空港に行ってみると、東京便の空席はなかった。熊本駅にとって返し、博多で新幹線に乗り継いで、私が大雪の東京駅に着いたのは、第1次捜索隊の4人が木村小屋に到着したその日の夜10時であった。キオスクで夕刊を買いこんだ。

三枝の留守宅に近い辻堂駅へ急ぐ車中、その夕刊を開くことがためらわれた。自分は1日前にその知らせを受け、自分たちがニュースソースであるのに、それが活字になって報じられていることを拒否したいという複雑な心境だった。しかし、一面中央に、まぎれもなく、

「槍をめざした3人、下山せず」

と、大活字が躍っていた。

三枝の留守宅には、古くからの会員、吉原史人がすでに来ており、第2次捜索隊の編成が進んでいた。三枝の妻、桂子は、2歳の息子、大介をかたわらに寝かしつけ、つぎの日から息子を母にあずけるために着替えを詰め終えて、食事や生活習慣をメモしていた。

木村小屋に入った先発隊からの電話で、私には「槍山域の捜索を担当する豊科警察署に行き、家族への応対係になってくれ」ということづけがきていた。仮眠のあと、新宿11時発の特急あずさで豊科に行くことをみんなと約して、翌朝の5時、私は吉原史人の車に乗った。

「豊科で、舞いあがりますよ！」という言葉に込められた“意味”

横浜駅への、うそのように空いた幹線道路を飛ばしながら、苦労人の吉原が、きっぱりと言った。

「今日からは、泉さんが、御巣鷹山（おすたかやま）での日航職員の役割を引き受けなければなりませんね。……みんな、きっと、豊科で、舞いあがりますよ！」

“舞いあがる”とは普通うれしいときに使われる言葉だが、「東京にいて遭難を考えるのとはちがい、情報が刻々入ってくる現地豊科に行ったら、誰もが冷静さを失い、地に足がつかなくなる。そして我先に彼らのいそうな山へ入っていこうとしますよ」という意味を込めているように思われた。

“舞いあがる”

つづめられたこの言葉は、妙な言葉だったが、的を射ていた。

吉原のドングリ眼は、そのとき笑っていなかった。別れ際に彼は言った。

「僕は、あるだけの現金を集めて、夜までに豊科に行きます」

〈「睡眠中に酸欠でおかしくなったのか？」遭難者続出の雪山で“姿を消した”3人のベテラン登山者…捜索を行う仲間たちが聞き出した“意外な証言”〉へ続く

泉 康子