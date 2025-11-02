やせ細った姿を見て「母が失神」…”過酷”で知られるイランの刑務所で英国人女性が”ハンガーストライキ”を行った結果

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第34回

『「ニセの映像撮影」を強いられ「母への電話」も許されない…イラン政府に逮捕された女性を精神的に追い詰めた娘と離れ離れの日々』より続く。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ

ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ（1978年テヘラン生まれ）はイラン系英国人で、2016年4月に2週間の旅行の予定でイランを訪問した。しかし帰国するときにイランの空港で身柄を拘束された。

逮捕時、ナザニンは乳幼児の娘、ガブリエラ（ギスー）と一緒だった。警察は幼い娘を彼女の両親に預け、彼女のパスポートを没収し、スパイ容疑、「外国機関・企業と共謀してイスラム共和国を転覆する活動」に参加したという罪状で逮捕した。判決は5年の禁固刑で、彼女はケルマン（イラン南東部ケルマン州の州都）刑務所の独房に連れて行かれ、のちにエヴィーン刑務所に移送された。

彼女の夫であるリチャード・ラトクリフと、彼女が勤務するトムソン・ロイター財団は、ナザニンに対する起訴内容を全て否定した。（イラン政府は1970年代よりイギリスから回収できずにいた債権を身代金で払わせるために、ナザニンを人質にした）

独房の雰囲気

--独房の雰囲気はどうでしたか？

2A棟に連れて行かれたとき、そこにはセックスワーカーの女性たちがたくさん収容されていて、ときどき彼女らと同室になることもありました。最初の10日間、テレビはありませんでしたが、あとで与えられました。

本や新聞も最初のうちはありませんでしたが、2ヵ月半後に、友人たちが家族を通じて送ってくれる本を受け取ることができるようになりました。友人やレベッカ--義理の妹--が本を送ってくれるということに、胸が熱くなりました。

新聞については、当初読むことはできませんでした。2A棟に人がほとんどいなくなってから、私はホマ（ホマ・ホードファー、ムスリム女性とベールについて研究しているイラン系カナダ人の学者）の独房に行き、そこで新聞をたくさん見つけました。

それからしばらくして、毎日新聞を持ってきてもらえるようになりました。私たちに見せてはまずい重要なニュースが載っていないものに限定されてはいましたが。

粗末な食事

--2A棟の食事はどんな感じでしたか？

ラマダン（イスラム教の断食月ラマダンは、日の出から断食をし、日没後にご馳走を食べる習慣がある）のときだけは良い食べ物が出ましたが、それ以外はひどいものでした。

数ヵ月間、私は買い物ができず、与えられるものを食べるしかありませんでした。囚人のなかには、買い物リストを作って取り寄せている人もいました。たとえば、ビスケットとか、デーツ、ミルクなどです。

しかし私は最初の5ヵ月間、買い物リストを作ることを許されていませんでした。よく食べていたのはパンとタヒーニ（ゴマのペースト）です。空腹のあまり「神さま！ 私を閉じ込めたのなら、せめて美味しい食べ物をください！」と大声でお願いしたこともあります。

お腹が空きすぎて涙が出ました。看守たちの食事は私たちとは違っていて、ちゃんとしたものでした。私はハンガーストライキをすることにしました。水と牛乳以外、口にしないことに決めました。一度だけ、デーツと全粒粉ビスケットを食べました。

弱りすぎて家族が呼ばれる

私があまりに弱ったので、6日目に家族が呼ばれました。母はショックを受け、その場で失神しました。ギスーも動揺し、抱きとめた私の腕のなかで心臓が早鐘を打ち、「おばあちゃん、ばったん」と繰り返しています。

看守が私たちを面会室から追い出しました。私にはすぐにスープのお椀を持ってきて、「このスープを飲み終えるまで、ここから出さないぞ」と言いました。私は従いませんでした。

しかし両親はどうしても食べてくれと懇願します。母がまた失神してしまうかもしれないので、食べるしかありませんでした。尋問官は私がストライキをしないで済むように、食事を改善すると約束しました。

その頃、アファリン（アファリン・ネイサリ、イラン系アメリカ人の建築家。彼女と夫は2年間、裁判もないままエヴィーン刑務所に拘禁され、2018年に釈放された）と私だけが2A棟の最後の囚人でした。

尋問官はアファリンと私を同室にすることを承知して、翌朝、彼女が私の房に連れて来られました。食事も運ばれてきました。私たちの食べ物はその後、わずかながら良いものになったのです。

身体は満身創痍

--医療はどうでしたか？

医療は全く受けられませんでした。私の右手はもう長いこと感覚がなく、首も常に痛みました。左にも右にも回すことができないのです。とにかく極度に疲労していました。疲労のあまり、数分歩くだけで動けなくなりました。激しい動悸がするのです。

吐き気もひどかったので、よく吐き気止めをもらいましたが、それ以外は何の処置もしてもらえませんでした。ウイルス性の何かだろうから、よく眠って煮沸した水を飲みなさいと言われました。

--鉄分とビタミンD不足はどうなりましたか？

刑務所の医務室にいる医師が薬を処方しました。髪がたくさん抜けました。家族に薬を差し入れてもらいたいとお願いしましたが、尋問官たちは許しませんでした。彼らはZinc（亜鉛サプリ）の錠剤を自分たちで持ってきて、私に渡しました。

翻訳：星 薫子

『食べ物をくれる代わりに「セクハラ尋問」、体の下には「毛布一枚だけ」で眠れず…過酷すぎるイランの「刑務所生活のリアル」』へ続く。

【つづきを読む】食べ物をくれる代わりに「セクハラ尋問」、体の下には「毛布一枚だけ」で眠れず…過酷すぎるイランの「刑務所生活のリアル」