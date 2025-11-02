〈「3人が下りてこないんだよ！」「えっ、どうして？」登山仲間が猛吹雪の冬山で行方不明に…ニュースで遭難を知った友人たちの“複雑な心境”〉から続く

1987年正月、北アルプス・槍ヶ岳登頂をめざした3人の男性、三枝悦男（さえぐさえつお、仮名・30歳）、宮崎聡司（みやざきさとし、28歳）、橋本正法（はしもとまさのり、25歳）が行方不明になった。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

猛吹雪の中、彼らはどこに消えたのか。聞き集めた他パーティの証言から三人の軌跡を追い、推理を重ねていく山仲間と家族は、苦悩のうちに、やがて大きな謎に直面する――。

ここでは、捜索に関わった当事者・泉康子氏の著書『いまだ下山せず！ 増補改訂版』（宝島社文庫）より一部を抜粋して紹介する。（全3回の3回目／最初から読む）



写真はイメージです ©nozomin/イメージマート

◆◆◆

のらくろパーティと同じコースをともにした山岳会への聞き取り

山から還らぬ3人とコースをともにしたと思われる他の山岳会のメンバーは、それぞれの街で、もう勤めに出ていた。夜8時、その下山パーティのメンバーたちが、勤めを終えて戻りはじめる時間である。

松田と私は、昼間用意したリストを手分けして、まず、のらくろパーティと同じ計画で槍をめざし、槍の1つ手前の西岳で停滞を余儀なくされたという情報を得ていた4パーティから聞き取りをはじめることにした。

晴れた日の夜は、澄んで冷え込んだ。松田は駅前、私は八千代館の斜め前にある公衆電話にしゃがみこんだ。総会が終わると、三枝桂子も加わった。

西岳で停滞したのは、名古屋大学山岳部（名古屋）、京都大学山歩（さんぽ）会（京都）、ブロッケン山の会（神奈川）、藤沢山岳会（神奈川）の4つのパーティである。

「どうも、このたびは、……がんばってください」

大学は冬休みが明けず、社会人山岳会は、新年会とか、下山後今度はスキーに出かけて不在という返事が返ってきたり、ようやく探しあてた連絡先が名目会長のところだったりして、はじめのうちは、“下山日”と“……らしい”という話しかつかめなかった。しかし留守宅の奥さんに電話が通じて、のらくろ岳友会を名のると、

「どうも、このたびは、……がんばってください」という言葉が返ってきた。ありがたい心遣いであった。が同時に、“のらくろ岳友会”の名が、違い関西や関東の各地を駆け巡りはじめた、おおいがたい遭難の反響の大きさを実感した。

年末年始山行の実行者をつかまえることができたのは、夜9時である。私たちは質問を、“のらくろパーティとの接点と天候”にしぼった。藤沢山岳会との電話口から、

「あなた方のパーティは、12月31日の悪天のなかで行動できるほど実力のあるパーティですか？」という質問が聞こえてきて、縮みあがった。

ブロッケン山の会の伊藤は、帰宅後、ことづけを聞いて、八千代館に電話を入れ、つぎのように答えてくれた。

「のらくろらしい人とは会っていません」聞き取りで得た“証言”

「合戦尾根の中間地点にある第2ベンチ（この尾根道には1時間ほど歩くたびに休憩用のベンチがあり、第2ベンチは2行程目にある休憩地）で、12月28日夕方、ジュラルミン製のポールで支えられたエスパーステントを見ました。

12月30日の夜から、槍の手前の西岳に停滞したのは、京大山歩会と名大山岳部、藤沢山岳会の4パーティだけで、のらくろらしい人とは会っていません」

総会を終え、明日の準備のために散りはじめた会議室に私は駆けこみ、この情報をみんなに伝えた。

「合戦尾根の第2ベンチのところに、エスパーステントがあったんだって」

そこへ松田が、名古屋大山岳部からの聞き取りを終えて帰ってきた。彼女の報告を簡潔にまとめれば、つぎのようになっていた。

名大山岳部は24日に中房温泉から入山停滞。26日から30日朝まで大天井ヒュッテで停滞。30日夜から1月1日までヒュッテ西岳で停滞。1日に東鎌尾根に降りて停滞。2日槍ヶ岳に登頂。3日に下山。

そのなかでのポイントは、つぎのようだった。

（1）30日、名大は西岳手前の赤岩岳で、2、3のパーティに追いつかれた。

（2）槍登頂の翌3日、大喰岳は通ったが、単独行者には会わなかった。

私と松田の報告を聞いたのらくろ捜索隊は、地図を囲んで口々に予想をたてた。30分後、ほぼまとまったのはつぎの点である。

「3人が睡眠中に酸欠でおかしくなったのか、誰かが体調を崩したのか？」

赤岩岳で、名大パーティに追いついた2、3のパーティのなかに、のらくろパーティがいたとしたら、赤岩岳のつぎにある西岳の手前のどの地点かで転げたか、停滞したことになる。細い尾根道で停滞したとは考えにくい。

ヒュッテ西岳の停滞パーティのなかにはのらくろはいなかったのだから、西岳方向には足を踏み入れていないのではないか。──合戦尾根の第2ベンチに、のらくろが28日夜いたとしたら、29、30日の足跡がほしい。

行きついたこれらの疑問を晴らすため、夜10時、京大山歩会に電話を入れた。もし第二べンチのある合戦尾根が捜索のポイントということになれば、明日行動をおこす責任者宮下が、直接様子を聞き取ったほうがよいとうながされて、受話器を握ったのだった。

京大山歩会からもたらされたのは、28日夕方合戦尾根の中間地点にある合戦小屋の前と、29日午前合戦尾根を登りきったところにある燕山荘の前に、エスパーステントがあったという情報だった。消えた3人のテントの型はエスパースだったので、この情報を聞いたのらくろ捜索隊員の頭は、すっかり“エスパース＝のらくろ”になってしまった。

“28日夕方テントを張り、翌日前進させたが何かのアクシデントで前進できず、雪に埋め込まれたという想定が成立する。そして3人が睡眠中に酸欠でおかしくなったのか、誰かが体調を崩したのか？”

「年末の31日から1日に集中して姿を消していた」17名もいた北アルプスでの遭難者

よからぬ想像が、むくむくと湧きあがってくるのをおさえられず、エスパーステントのあった合戦尾根にむけての入山捜索が決まった。三枝桂子が、入山用食料を調達するためスーパーにむかった。

入山者は、宮下、近澤、楢島、吉原、そして前進基地木村小屋に待機している鯉沼、小島を連れもどし、合流して入山捜索するという、にわかプランとなった。夜も遅いので、明朝を待って木村小屋にいる鯉沼、小島に連絡することに決定。

シャッターの閉まった電気屋をたたき起こし、無線機用の電池を購入した。時ならぬ真夜中の客に、電気屋の主人は、眼をこすりながら電池をとり出し、「なんとか早く見つかるといいですね」と言いながら、電卓をはじき1割引いてくれた。

翌8日早朝、捜索隊を送り出した八千代館で、留守を守る面々は、近くの新聞販売店から3日分の新聞を買い込んできた。何と報道されているのか気にかかっていたのだ。他のパーティの遭難の様子も知りたかった。

「冬山遭難、甘えの心理」という8段抜きのタイトルが飛びこんできた。

〈 十二月三十日 北鎌尾根で二名重傷 十二月三十〜三十一日 西穂高一名死亡二名行方不明滝谷で雪崩二名死亡 東大天井で一名死亡一名救出 後立山（うしろたてやま）で都庁隊二名行方不明 のらくろ岳友会三名槍めざし行方不明 劔（つるぎ）北方稜線で水戸父子三名行方不明〉

北アルプスでの遭難者は、17名にのぼっていた。年末の31日から1日に集中して姿を消していたのである。昨夜、京大山歩会に電話が通じたとき、「私たちも遭難かかえてまして、私以外は下山してすぐ劔に入っているんです」と言っていたのは、京大生のいる水戸隊のことだったのだ。今も、劔で、また後立山で捜索が続いている。

そしてここ2日の山岳遭難ニュースは、原発反対運動の中核であった水戸厳（芝浦工大教授）父子3名遭難の記事をトップに、続けて「都庁隊、のらくろ岳友会、依然手がかりなし」とくくられていた。「夏山なみの気軽さで出かける冬山登山に警鐘」に代表される論評が、1つひとつのパーティの計画、準備、行動はどうだったかという検証抜きで語られている。

遭難したパーティには、それぞれめざす山への取り組みがあったにちがいないが、しかし日本海を東進してきた低気圧が運んできた重い雪と暴風によって、いとも簡単に、1つの記事になっていた。

（泉 康子／Webオリジナル（外部転載））