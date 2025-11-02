【校閲クイズ】「その光景を見た瞬間、まんじりともせず口を空けて固まった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「その光景を見た瞬間、まんじりともせず口を空けて固まった」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「まんじりともせず」は一睡もしないで夜を明かす意なので、この場面では「みじろぎ（漢字では身動ぎ）」もせず、といった表現がよいでしょう。また、口をあける、というときは「開ける」が適当です。

× 「その光景を見た瞬間、まんじりともせず口を空けて固まった」

〇 「その光景を見た瞬間、みじろぎもせず口を開けて固まった」

【校閲クイズ】「校閲のスキルを身に着けるのは一朝一石には為らず、一体何度苦い目に遭ったかわからない」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？