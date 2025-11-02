古墳は「一種のメディア」だった！…東アジアの激動を背景に誕生した古墳の「意外な役割」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈ヤマト門閥氏族が「鉄素材」と「鏡」を手に入れるために手を伸ばした「ある地方」…古墳からわかった「もっとも重要な経済基盤」〉に引き続き、古墳が生まれた背景について詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

東アジアの激動が古墳を生んだ

2世紀末の黄巾の乱のあと、後漢の瓦解が始まり、東アジアの社会はますます乱れた。各地に林立した軍事勢力の一つである公孫氏は、遼東地方を本拠として力を伸ばし、後漢の出先であった朝鮮半島北部の楽浪郡を支配下に収めた。

3世紀初頭にはその南部を割いて帯方郡とし、以後100年余りのあいだ、ここが東アジア諸民族を統括する拠点となる。中国の史書『三国志』の「魏書」韓伝に「是より後、倭・韓遂に帯方に属す」とあり、倭はその統制を受けていたと考えられる。

この間、後漢王朝は、最後の皇帝が魏の曹丕に位を譲らされ、220年に滅んだ。西には蜀、南には呉も並び立って三国時代に入り、中国は分裂した。魏は中国の北部一帯に勢力を張り、238年には公孫氏を滅ぼして朝鮮半島北部を支配下に置いた。その結果、「魏志倭人伝」によると、邪馬台国を都とする卑弥呼の使いは魏に達するところとなり、卑弥呼は魏から「親魏倭王」とされてその傘下に入った。公孫氏から魏へと、倭の属する先が替わったのである。

さらに、「南」の狗奴国との対立に際し、卑弥呼は魏から軍事的な後援を受けた。魏としては、「南」の狗奴国が敵対する呉に面したところにあるとみて、両者が結ぶのをけん制していた可能性があるだろう。

3世紀の倭の氏族長たちの動向は、以上のような国際的関係と、その変化を踏まえて理解しなければならない。公孫氏に属していた3世紀の初頭から前半にかけては、水田開発と遠距離交易を元手に台頭し、古墳群を営んで権威のありかや互いの結びつきを示す氏族のネットワークが、東日本から西日本へと急速に拡がったことは、本章であとづけてきたとおりである。

その軸となったのは、水田の開墾や耕作のための農工具の刃先や武器などに必須の鉄素材であり、それは遠距離交易のもっとも重要な品目であっただろう。当時の列島ではまだほとんど生産できなかった鉄の素材が朝鮮半島に求められていたことは、「国は鉄を出し、韓、濊（わい）、倭はみな従いてこれを取る」という「魏書」韓伝・辰韓条の記述からもうかがえる。これら朝鮮半島からの鉄素材が、おもに北部九州のツクシに陸揚げされ、北部九州大地方圏の経済力を支えていたことは先述のとおりである。そこから東方の各地方圏にもたらされた鉄素材は、それぞれの地方の技術でさまざまに加工され（村上1996）、3世紀が始まるまでには石の道具をほぼ駆逐するまでに普及した。古墳群を築き始めた各地氏族長が、鉄を軸とする新しい経済構造を、3世紀に入るころに完成させたのである。

鉄素材そのものは、北部九州大地方圏には、これにさかのぼること約300年前の紀元前1世紀ごろから本格的に流入している。その普及が紀元後になっても東方の各地方圏になかなかおよばなかったのは、「漢-（楽浪）-北部九州（漢倭奴国王）」の外交軸がまだ健在で、鉄を軸とする物資の流通にも一定の統制がかかっていたためと考えられる。

2世紀の末から3世紀にかけて鉄がいっきに東方に普及した背景には、後漢が衰退し、楽浪も公孫氏が支配するようになって、こうした統制がゆるんだという事情があった可能性が高い。

このころからにわかに、瀬戸内や近畿の氏族長たちの手元に中国の鏡がもたらされるようになるのは、北部九州の「大株主」（白井2001）たちの仲介は受けながらも、鉄の生産地に影響力をもつ公孫氏に近づき、先進的文物をより自由な立場で享受できるようになった結果であろう。

そのようにして、生産と威信形成にそれぞれ欠かせぬ鉄と鏡とをやり取りするネットワークが、その価値観や世界観とともに倭の氏族長たちのあいだに拡がっていった。そして、そこへの参入のしるしとして、同じような姿や内容をもった古墳群を、北部九州、日本海、瀬戸内、近畿・東海および東海・関東の各地方圏の氏族たちがこぞって築くようになったのである。

238年、公孫氏を排除した魏との直接的な関係ができると、ヤマトの氏族長の古墳が、いっきにその規模と内容を増し、250年前後に築かれたとみられる箸墓をもって、圧倒的な存在となった。各地の氏族長の上に立つ「最高氏族長」とみられるこの地位をヤマトが占めることになった要因は、奈良盆地の経済的優位のほか、それも利用しながら、238年以降の魏との公的な交渉権を、北部九州に替わって得られたことによるだろう。魏にゆかりをもつ三角縁神獣鏡が、ヤマトと周辺に集中的に分布することが、それを証明している。

以後、3世紀後半の西殿塚、4世紀初めの柳本行燈山と、ヤマトの最高氏族長が、代を重ねるごとに門閥氏族としての体裁を整えていったことは、竪穴式石室や割竹形木棺の秘儀の発達から先に説いたとおりである。4世紀に入るころまでには、黒塚や桜井茶臼山からうかがえる外交や渉外、メスリ山からうかがえる軍事など、門閥氏族のさまざまな活動を職掌としてつかさどる地位者も現れていた。

このような体制を充実させながら、ヤマトの門閥氏族は、まずは周辺のヤマシロやツ、さらには大陸の物資の窓口であったツクシと近畿とを結ぶ瀬戸内大地方圏の要地の氏族長を、まずは取り込んだ。古墳を一種のメディアとして、門閥氏族としての威信を彼ら彼女らに分け与えながら、その経済的基盤を支える鉄を軸とした物資流通を政治的にコントロールし始めたのである。

